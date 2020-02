Mauer. (cm) Der Bürgermeisterwahlkampf steuert mit der Kandidatenvorstellung auf den Höhepunkt zu. Neben Amtsinhaber John Ehret (parteilos) kandidieren dessen Stellvertreterin Heike Kramer (CDU), Karl-Heinz Eith (ÖDP) aus Bösingen und sieben Kandidaten der Satirepartei "Die Partei".Wie positionieren sich die örtlichen Parteien? Die RNZ hat nachgefragt:

> Rainer Drös (CDU) sagt: "Wir hatten uns dazu entschieden, keinen Kandidaten ins Rennen zu schicken und keine Wahlempfehlung abzugeben." Es habe sich kein erfolgversprechender Bewerber gefunden. "Wir waren dann überrascht, als Heike Kramer ihre Kandidatur bekanntgab", so Drös, der seit sechs Jahren Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat ist und bis vor Kurzem auch stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbandes war. Der Vorstand habe aber beschlossen, bei der Position zu bleiben – zumal Heike Kramer als unabhängige Kandidaten antreten möchte. "Wir fühlen uns durch ihre Kandidatur nicht vor den Kopf gestoßen", betont Drös. "Es ist eine tolle Sache, dass es eine richtige Wahl gibt und der Bürgermeister sich auf die Hinterbeine stellen muss."

Der Fraktionschef ist überzeugt, dass Ehrets Amtsvorgänger Jörg Albrecht, jetziger Oberbürgermeister von Sinsheim, nichts mit der Kandidatur Kramers zu tun hat. Das hatte Ehret in einer SMS an Vertraute vermutet, die öffentlich geworden ist. "Wir waren von seiner Reaktion überrascht", sagt Drös und meint: "Mit der Nachricht hat er sich keinen Gefallen getan." Dass Kramer bei einem Wahlsieg Ehrets nicht mehr dessen Stellvertreterin bleiben könne, wie es der Bürgermeister schrieb, sei "abstrus": "Sie ist vom Gemeinderat gewählt", betont Drös. "Es gibt keinen Grund für einen Rücktritt." Der Bürgermeister müsse mit der Kandidatur klarkommen.

Hintergrund > Die Bürgermeisterkandidaten stellen sich am kommenden Montag, 2. März, ab 19 Uhr in der Sport- und Kulturhalle vor. Ob alle zehn Bewerber erscheinen, ist fraglich. Jeder Kandidat hat 15 Minuten Zeit, um sich und seine Ziele zu präsentieren. Während einer spricht, müssen die Mitbewerber den Saal verlassen. Danach darf jeder Bürger maximal zwei Fragen an einen oder mehrere Kandidaten stellen. Jede Antwort darf maximal zwei Minuten lang sein. ( cm)

> Klaus-Henning Kluge (SPD) erinnert daran, dass seine Partei bei der vergangenen Wahl vor acht Jahren uneins gewesen sei. Daraus habe man die Lehren gezogen und beziehe nun keine Stellung mehr. "Die Bürger sollten Personen wählen und keine Parteien", sagt Kluge. Da kein Kandidat der SPD angehöre, stelle sich die Frage nach einer Unterstützung auch gar nicht. Einen solchen habe man aber auch nicht auf Biegen und Brechen gesucht. "Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit dem jetzigen Bürgermeister und nichts dagegen, wenn er weitermacht", erklärt Kluge.

Was er von der Kandidatur der sieben "Partei"-Bewerber halten soll, weiß der SPD-Ortschef noch nicht. "Für die Wahlbeteiligung kann es gut sein", sagt er. "Aber wenn die nur Klamauk machen, ist es schlecht." Die Kandidatur von Heike Kramer bezeichnet Kluge als überraschend: "Ich kann ihre Motivation nicht nachvollziehen, aber sie wird ihre Gründe haben." Kluge meint, dass John Ehret mit seiner SMS "nicht souverän reagiert" habe: "Das hätte er lassen sollen, aber für mich bleibt nichts hängen."

> Claus Trunk (Unabhängig für Mauer), vor acht Jahren selbst Bürgermeisterkandidat, betont: "Wir halten uns raus und wollen mit jedem Bürgermeister gut zusammenarbeiten." Ein eigener Kandidat sei kein Thema gewesen. Trunk sieht mit John Ehret und Heike Kramer zwei qualifizierte Kandidaten für das Amt.

> Manfred Watzlawek (Grüne) betont: "Wir werden mit jedem Bürgermeister gut zusammenarbeiten, der gewählt wird." In den eigenen Reihen habe es niemanden mit dem Drang zu einer Kandidatur gegeben, so der Grünen-Sprecher. "So etwas muss ja auch immer in die berufliche Laufbahn passen." Und auch von außen habe sich niemand aufgedrängt. "Wir kennen Heike Kramer und John Ehret und wollen uns neutral verhalten", so Watzlawek. "Wir werden mit der neuen Bürgermeisterin oder dem neuen Bürgermeister gut zusammenarbeiten."