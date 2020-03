Mauer. (cm) Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in der Elsenztalgemeinde Mauer am 8. März ist es am Montagabend zu einem Eklat gekommen. Gleich drei der fünf anwesenden Kandidaten der Satirepartei "Die Partei" durften ihre Vorstellungsrede nicht zu Ende halten. Der Wahlvorstand entzog ihnen das Wort, weil sie ihre Reden nicht der Veranstaltung angemessen waren, wie es hieß.

Neben Amtsinhaber John Ehret bewerben sich dessen Stellvertreterin Heike Kramer (CDU), Karlheinz Eith (ÖDP) und sieben Kandidaten der "Partei". Rund 800 Besucher verfolgten die Vorstellung in der Sport- und Kulturhalle.