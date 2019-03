Von Christoph Moll

Wiesenbach. Die Bürgermeisterwahl am Sonntag mit der klaren Wiederwahl von Amtsinhaber Eric Grabenbauer war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Die RNZ fasst die Besonderheiten zusammen.

Das korrigierte Wahlergebnis

"Über 40 Prozent beträgt die Wahlbeteiligung sicher, aber nicht 50", wusste der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Markus Bühler, am Sonntag schon kurz vor Schließung der Wahllokale. Doch bis das genaue Wahlergebnis feststand, dauerte es. Der Grund: Mehr als jeder zehnte Wähler wählte entweder ungültig oder schrieb eine andere Person auf den Stimmzettel. Bis diese Stimmzettel alle entsprechend bewertet waren, dauerte es. Hinzu kam ein Rechenfehler.

Am gestrigen Montag wurde dann das Wahlergebnis noch einmal korrigiert. So wurden acht unverändert abgegebene Stimmzettel nicht als ungültig, sondern als Stimme für Eric Grabenbauer gewertet. Er erhielt nun 943 von nun 1019 gültigen Stimmen, was 92,5 Prozent entspricht. Die Zahl der sonstigen Stimmen sank von 82 auf 76, da einige Personen nicht wählbar waren. Sie waren zu jung oder zu alt, wie die genaue Prüfung am gestrigen Montag ergab.

Mehr als jeder zehnte Wähler wählte entweder ungültig oder schrieb eine andere Person auf den Stimmzettel. Foto: Alex

Die sonstigen Gewählten

76 Wähler schrieben die Namen von insgesamt 23 Personen auf den Stimmzettel. Am häufigsten wurde SPD-Gemeinderat Jürgen Berger mit 13 Stimmen gewählt.

Überhaupt waren Gemeinderäte beliebt: Gernot Echner (Freie Wähler) bekam sieben Stimmen, jeweils sechs Stimmen gingen an Ulrich Buck (SPD) und Matthias Köstle (Grüne), Michael Karolus (CDU) wurde von fünf Personen gewählt, Sabine Gora (SPD) erhielt drei Stimmen und Markus Bühler (Grüne) eine Stimme.

Ebenfalls eine Stimme ging an Feuerwehrkommandant Michael Fanz. Vier Stimmen gingen an Stefanie Exner, die für die Freien Wähler bei der Kommunalwahl antritt.

Gewählt wurden außerdem Personen, die sich im "Verein zur Erhaltung der Wiesenbacher Kulturlandschaft" engagieren: Gleich neun Stimmen erhielt Jan Blasel, vier Stimmen bekam Peter Carlin, zwei Stimmen gingen an Annette Blasel und ein Kreuzchen bekam Peter Neckermann.

Grabenbauers Sekretärin Christa Valentsik durfte sich ebenso über eine Stimme freuen wie der Neckargemünder DLRG-Vorsitzende Detlef Sy, der in Wiesenbach wohnt.

Außerdem gewählt wurden Mark Hoffmann mit vier Stimmen, Stephan Lenz mit zwei Stimmen sowie Walter Gräf, Michael Mayer, Bertold Schmitt, Ulrich Zierz und Susanne Zimmermann mit jeweils einer Stimme. Alle genannten Personen wohnen nicht zwingend in Wiesenbach, haben aber laut Gemeinde einen bekannten Bezug zum Ort.

Nicht bekannt ist dieser bei Yves Hugonot aus Neckargemünd, der eine Stimme erhielt.

Bei der Auszählung kam auch eine gute alte Rechenmaschine zum Einsatz. Foto: Alex

Die bewährte Technik

Bei der Auszählung der Stimmen kam übrigens kein Computer zum Einsatz, sondern altbewährte Technik: Ordnungsamtsleiter Michael Kreth ließ die Rechenmaschine ordentlich rattern.

Die vielen Gratulanten

Rund 200 Bürger strömten in die Biddersbachhalle, um Eric Grabenbauer zu gratulieren - darunter auch viele Amtskollegen. Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk dankte Grabenbauer für dessen Engagement im Gemeindeverwaltungsverband: "Mit Dir können wir super zusammenarbeiten." Eschelbronns Rathauschef Marco Siesing sprach für den Bürgermeistersprengel und erkannte ein "eindeutiges Votum". Er wünschte Grabenbauer viel Kraft für die dritte Amtszeit. Die Ex-Bürgermeister von Wilhelmsfeld und Lobbach, Hans Zellner und Heiner Rutsch, vertraten die Freien Wähler im Rhein-Neckar-Kreis. In der Kreistagsfraktion sei Eric Grabenbauer ein "Aktivposten". Sie wünschten sich, dass er im Mai wieder gewählt wird.

Die trockenen Brötchen

Grabenbauer dankte bei der Wahlparty seinen Wähler und versprach: "Ich werde weiter Vollgas geben." Einen Wunsch hatte er: "Essen Sie Würstchen und Brötchen, bis alles leer ist." Nach seiner Wiederwahl vor acht Jahren habe es nämlich zu Hause noch wochenlang übrig gebliebene Würstchen von der Wahlfeier gegeben. Und aus den trockenen Brötchen habe man noch Knödel gemacht.