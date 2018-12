Gaiberg. (aham) Stephan Weber betonte, dass er Gaiberg "so gut wie kaum ein anderer der Kandidaten" kenne - nämlich als Erwachsener, Gemeinderat, Vereinsmitglied und aus der Kindheit, so der 30-Jährige. Als Wirtschaftsingenieur-Student habe er zudem Wissen in Projektplanung und Personalführung. "Ich denke vorausschauend und berücksichtige mögliche zukünftige Entwicklungen", sagte er weiter.

Auf seiner Prioritätenliste stehe der Erhalt der Kinderbetreuung ganz oben. Familien will er durch bezahlbaren Wohnraum nach Gaiberg holen und, bis es so weit ist, mit den Nachbargemeinden zusammenarbeiten, die nicht genügend Betreuungsplätze haben. Als Bürgermeister will er vor Entscheidungen die Betroffenen hören und "Ansprechpartner der Bürger bei kleinen und großen Anliegen" sein.