Gaiberg. (aham) Der Kampf um den Gaiberger Chefsessel bleibt spannend. Nachdem der erste Wahlgang keinen Sieger hervorbrachte, stellt sich nun die Frage: Wer tritt am 8. Juli noch einmal an, wer nicht, wer kommt noch dazu? Der aktuelle Stand ist, dass in zwei Wochen mindestens sechs Namen auf dem Stimmzettel stehen werden.

Die Bürgermeisterwahl hatte schon in den vergangenen Wochen für Furore gesorgt. Immerhin wollten am Sonntag sage und schreibe neun parteilose Kandidaten die Nachfolge von Amtsinhaber Klaus Gärtner antreten, der dieses Jahr in den Ruhestand geht. Im ersten Wahlgang holten Ralph Steffen 22,8 Prozent, Alexander Wenning 19,4 Prozent und Petra Müller-Vogel 17,1 Prozent der gültigen Stimmen. Sie sagten schon am Wahlabend, dass sie sicher weitermachen. Andreas Hildebrandt (3,9 Prozent) und Martin Miltenberger (1,1 Prozent) schlossen dagegen aus, beim zweiten Wahlgang mitzumischen.

Noch nicht sicher waren am Sonntag Markus Huber und Stephan Weber (jeweils 13,1 Prozent) sowie Heike Philipp (9,2 Prozent). Huber konnte auch am Montag noch nicht sagen, ob er weitermacht oder nicht: "Ich brauche noch Bedenkzeit." Er wolle erst noch ein paar Gespräche führen. Weber meinte auf RNZ-Nachfrage: "Ich habe mich noch nicht final entschieden, aber zu 99 Prozent mache ich weiter." Dies hänge davon ab, was die anderen Kandidaten machen. Philipp betonte: "Stand jetzt: Ich ziehe nicht zurück." Denn die anderen Kandidaten würden nicht ihrer Überzeugung entsprechen. "Da sind mir meine 128 Stimmen zu wertvoll." Bis Mittwoch könne es aber sein, dass sie ihre Meinung noch ändert - je nachdem, ob noch ein neuer Kandidat ins Rennen einsteigt. Es gäbe entsprechende Gerüchte im Ort. Dauerkandidatin Fridi Miller kündigte derweil an: "Mich schocken null Stimmen nicht - ich erhalte die Kandidatur aufrecht."

Sicherheit wird erst am Mittwochabend herrschen. Um 18.30 Uhr tagt der Wahlausschuss im Alten Schulhaus. Bis 18 Uhr haben die bisherigen Kandidaten Gelegenheit, ihre Kandidatur zurückzuziehen. Und so lange können auch Neue ihre Bewerbung einreichen, wie Rathausmitarbeiterin Karin Oehmig erklärt. Laut Oehmig war am Montagabend weder das eine noch das andere im Rathaus eingegangen. Unterstützerunterschriften brauchen Kandidaten übrigens nicht. Das ist erst notwendig bei über 20.000 Einwohnern.