Dossenheim. (cm) Es ist der Höhepunkt des Bürgermeisterwahlkampfes: Am heutigen Mittwoch, 23. Januar, treffen ab 19 Uhr in der Jahnhalle die drei Bewerber um das Bürgermeisteramt der Bergstraßengemeinde aufeinander.

Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde haben David Faulhaber, Elke Kaiser und Boris Maier zunächst jeweils 20 Minuten Zeit, um sich und ihre Positionen mit einer Rede vorzustellen. Anschließend gibt’s eine Fragerunde.

Wer nicht bei der öffentlichen Veranstaltung dabei sein kann oder möchte, der kann diese zum Beispiel daheim auf der Couch oder unterwegs verfolgen: Die RNZ berichtet nämlich ab 19 Uhr hier in einem Ticker aus der Jahnhalle. Die Wahl findet am 3. Februar statt, Amtsinhaber Hans Lorenz (CDU) tritt nach 24 Jahren an der Spitze der Bergstraßengemeinde nicht mehr an.

>>Hier geht es ab 19 Uhr zum Live-Ticker<<<