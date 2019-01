Dossenheim. (RNZ) Wer wird Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Hans Lorenz? Am kommenden Sonntag, 3. Februar, wählt Dossenheim einen neuen Rathauschef. Einer der drei Kandidaten ist David Faulhaber. Er ist Mitglied der CDU und wird auch von der SPD unterstützt.

Die Redaktion hat den drei Kandidaten jeweils neun Fragen gestellt. Hier ihre Antworten:

Sie treten am 3. Februar bei der Wahl zum Bürgermeister an. Was fasziniert Sie an diesem Amt?

Es stehen wichtige Entscheidungen für Dossenheim an. Diese unter Beteiligung aller kommunikativ und gemeinsam vor Ort anzugehen fasziniert und motiviert mich gleichermaßen.

Warum haben Sie sich für eine Kandidatur in Dossenheim entschieden?

Kurz und knapp: Weil ich gerne mit meiner Familie hier leben und zu einer positiven Entwicklung Dossenheims beitragen möchte.

Warum sollten die Dossenheimer Sie wählen?

Weil ich ein Bürgermeister für Dossenheim bin, der auf Augenhöhe kommuniziert, für die Menschen ein Gespür hat und Ihnen mit Achtung und Empathie begegnet.

Ein Wahlkampf zehrt an Kraft und Geldbeutel. Wer oder was ist Ihnen eine Stütze - auch finanziell?

Die größte Stütze erhielt ich durch meine Familie sowie viele Begegnungen und positive Rückmeldungen in Dossenheim. Diese haben mich bestätigt, den Weg voller Engagement zu gehen.

Die Bebauung des Gebiets "Augustenbühl" ist umstritten. Wie stehen Sie dazu?

Soziale und ökologische Aspekte sind gleichermaßen zu werten. Es sind Alternativen in allen Bereichen zu prüfen, um kluge, in die Zukunft gerichtete Entscheidungen zu treffen.

Bürgerbeteiligung und Transparenz sind große Themen – wie möchten Sie diese konkret umsetzen?

Durch proaktive Kommunikation direkt im Rathaus, aber auch unter Nutzung neuer (medialer) Möglichkeiten. Am wichtigsten: auf die Menschen zugehen und mit Ihnen sprechen!

Wenn Sie die Wahl gewinnen: Welche drei Themen wollen Sie zuerst anpacken?

Mit einer modernen Verwaltungsstruktur möchte ich das Verkehrs- und Mobilitätsangebot verbessern sowie flexible Betreuungsmöglichkeiten und bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Eine gute Fee taucht neben Ihnen auf. Sie dürfen sich etwas wünschen, das Dossenheim noch nicht hat, aber unbedingt braucht. Was sagen Sie?

Ich wünsche mir einen zentralen Platz in Dossenheim, auf dem ich gemeinsam mit anderen einen schönen Sommerabend genieße, z.B. nach einem Einkaufsbummel in der belebten Ortsmitte.

Zum Abschluss eine etwas andere Frage: Was ist Ihr Lieblingsessen?

In den letzten Wochen leider zu kurz gekommen: Käsespätzle.