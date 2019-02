Von Doris Weber

Dossenheim. Im Rathaus der Bergstraßengemeinde scheint man etwas aus der Übung gekommen zu sein. Die Auszählungen der beiden Bürgermeisterwahlen in den Jahren 2003 und 2011 waren eine eindeutige Sache für Amtsinhaber Hans Lorenz (CDU). Nun buhlten mehrere Kandidaten um die Nachfolge des Langzeit-Rathauschefs - und es ging deutlich knapper zu. Wie sich nun herausstellte, kam es nach der Auszählung der Stimmen zu einer Panne: Das amtlich festgestellte Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 3. Februar beinhaltet Fehler und muss korrigiert werden. Außer der Peinlichkeit der offiziellen und öffentlichen Korrektur, und dass der Gemeindewahlausschuss gestern Abend wider Erwarten deswegen nochmals zusammenkommen musste, bleibt die Panne allerdings folgenlos.

Was ist passiert? Es geht um das Ergebnis im Wahllokal "II Rathaus". Das bislang festgestellte amtliche Wahlergebnis schrieb 145 Stimmen dem Kandidaten und späteren Wahlsieger David Faulhaber (CDU) zu, 140 Stimmen habe der parteilose Boris Maier erhalten. Elke Kaiser kam auf zwölf Stimmen. So war es am Wahlabend auf einer großen Leinwand im Rathaussaal verkündet worden und dieses Ergebnis hatte der Gemeindewahlausschuss auch bestätigt. Lässt man das Ergebnis von Elke Kaiser außer Acht, weiß man heute, dass es in Wahrheit genau andersherum war: Boris Maier gewann diesen Wahlbezirk mit fünf Stimmen Vorsprung - und nicht David Faulhaber. Beim Erfassen der Stimmenzahlen wurden nämlich die beiden Namen vertauscht. In Wirklichkeit erhielt Boris Maier 145 Stimmen und David Faulhaber 140 Stimmen. Maier, Kandidat von Freien Wählern und Grünen, gewann damit zwei der insgesamt 15 Wahlbezirke - und nicht nur einen.

Die Kandidaten David Faulhaber (links) und Boris Maier erhielten die meisten Stimmen. Fotos: Alex

Das Endergebnis ändert sich durch die Panne nur marginal: Der Vorsprung von Faulhaber auf Maier verringert sich um zehn Stimmen. Faulhaber kommt nun auf 2606 statt 2611 Stimmen, was 50,74 statt 50,84 Prozent entspricht. Der Anteil von Maier stieg von 2059 auf 2064 Stimmen, was 40,19 statt 40,09 Prozent ausmacht. Der Vorsprung von David Faulhaber auf die 50-Prozent-Hürde - also die absolute Mehrheit, die für den Sieg gleich im ersten Wahlgang notwendig ist - schmolz von 43 auf 38 Stimmen. Sein Wahlsieg bleibt also unberührt. Der von CDU und SPD unterstützte Polizeibeamte ist weiter im ersten Wahlgang zum neuen Bürgermeister der Bergstraßengemeinde gewählt. Somit gibt es auch weiter keinen zweiten Wahlgang.

Wie die Panne passieren konnte, ist derweil unklar. Offensichtlich ist auf dem Weg vom Wahllokal zur zentralen Datenverarbeitung ein Fehler passiert. Das Ergebnis des Wahlbezirks war von den Verantwortlichen des Wahlbezirks unterschrieben worden. Dessen Vorsitzender wurde nach RNZ-Informationen noch auf den Fehler hingewiesen, vergaß aber, ihn zu korrigieren. Schon am Wahlabend erklärte eine dort eingesetzte Wahlhelferin, dass die Balken, die im Rathaussaal gezeigt wurden, vertauscht worden seien. Wieso diese Information nicht die Verantwortlichen erreicht hat, ist ein Rätsel. Fachbereichsleiter Thomas Schiller und Rathausmitarbeiter Jürgen Stannek bestätigten jedenfalls noch in der vergangenen Woche bei der eigentlich letzten Sitzung des Wahlausschusses auf Nachfrage, dass alle Zahlen korrekt seien und sich am Ergebnis der Auszählung nichts geändert habe.

Wie nun gestern in der neuerlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses bekannt wurde, nahm die Gemeinde die Nachfrage aber zum Anlass, das Ergebnis des Wahlbezirks noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. So fiel der Fehler auf: Es wurde richtig ausgezählt, aber das Ergebnis falsch in ein Formular eingetragen. Die Gemeinde informierte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg als Aufsichtsbehörde. Auch die Ergebnisse aller anderen Wahlbezirke wurden noch mal überprüft, aber kein weiterer Fehler festgestellt.

Übrigens: David Faulhaber tritt sein Amt am 1. April an. Ein schlechter April-Scherz ist die Panne aber nicht.