Der 49-jährige Boris Maier aus Leutershausen ist derzeit Kämmerer der Stadt Walldorf. Nun tritt er am Sonntag, 3. Februar, bei der Bürgermeisterwahl in Dossenheim an. Foto: Alex

Dossenheim. (cm) Die Grünen der Bergstraßengemeinde unterstützen bei der Bürgermeisterwahl am 3. Februar den Bewerber Boris Maier. Dies teilten Ortsverband und Gemeinderatsfraktion mit.

Die Grünen hatten Kriterien für die Unterstützung eines Kandidaten vereinbart. Als Anforderungen wurden eine qualitative Ortsentwicklung, demokratische Kommunikation und humanes Miteinander in Vielfalt, konzeptionelles Denken und Handeln, Naturschutz, soziale Gerechtigkeit und Verkehrswende festgelegt. Als Kompetenzen wurden kreatives politisches Denken und Planen, Kommunikation, Mediation, Beteiligung, Verwaltungs-, Management- und Führungskompetenz sowie transparentes Handeln, Präsenz, Ansprechbarkeit und Engagement gewünscht.

Die Grünen haben mit den drei Kandidaten gesprochen und sich "nach intensiver Diskussion" entschieden, Boris Maier aus Hirschberg zu unterstützen, der Stadtkämmerer in Walldorf ist. "Wir stimmen mit Boris Maier nicht nur in vielen grundsätzlichen Zielen überein, sondern halten ihn vor allem aufgrund seiner Ausbildung, seines beruflichen Werdegangs, seiner Kompetenzen und seiner beruflichen Erfahrungen am geeignetsten für die anspruchsvolle Aufgabe im Dossenheimer Bürgermeisteramt", heißt es in der Mitteilung. Maier wird auch von den Freien Wählern unterstützt.