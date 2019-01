Dossenheim. (cm/dw) Jetzt geht der Wahlkampf in die heiße Phase und steuert auf seinen Höhepunkt zu: Am morgigen Mittwoch, 23. Januar, präsentieren sich die drei Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters der Bergstraßengemeinde ab 19 Uhr in der Jahnhalle. Bekanntlich treten zur Wahl am 3. Februar David Faulhaber, Elke Kaiser und Boris Maier an und wollen Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Hans Lorenz (CDU) werden, der nach 24 Jahren an der Spitze der Gemeinde in den Ruhestand geht.

David Faulhaber ist 42 Jahre alt und kommt aus Brühl. Der Mannheimer Polizeisprecher ist verheiratet und hat drei Kinder. Er ist Mitglied der CDU und wird von den Christdemokraten und der SPD der Bergstraßengemeinde unterstützt. Elke Kaiser kommt aus Dossenheim und ist Mutter dreier Kinder. Die 51-Jährige arbeitet für das "Zentrale Konzernprüfungsamt Stuttgart". Boris Maier ist Kämmerer der Stadt Walldorf und wohnt in Hirschberg. Der 49-jährige ist zwar parteilos, wird aber von den Freien Wählern und den Grünen unterstützt.

Die "Spielregeln" für die öffentliche Kandidatenvorstellung am morgigen Mittwoch hat der Gemeinderat kürzlich festgelegt: Zunächst hat jeder Bewerber 20 Minuten Zeit, um sich und seine Ziele mit einer Rede vorzustellen. Die anderen beiden Kandidaten müssen währenddessen die Halle in Begleitung eines Mitarbeiters der Gemeindeverwaltung verlassen und in einem Nebenraum warten, bis sie an der Reihe sind.

Danach gibt es eine Fragerunde, an der sich ausschließlich Bürger aus Dossenheim beteiligen dürfen. Hierfür werden in der Halle drei Mikrofone aufgestellt. Jeder Bürger darf maximal zwei Fragen stellen, die jeweils innerhalb einer halben Minute zu kommunalen Themen oder zur Person des Bewerbers zu formulieren sind. Unerwünscht und deshalb zu unterlassen sind längere Ausführungen und persönliche Erklärungen. Bürgermeister Hans Lorenz wird als Versammlungsleiter ein Auge darauf haben. Die Zeit wird gestoppt. Die Fragesteller geben vor, welcher Kandidat antworten soll und gegebenenfalls in welcher Reihenfolge die Fragen zu beantworten sind. Die Kandidaten haben für jede Antwort drei Minuten Zeit. Die Dauer der Veranstaltung ist auf drei Stunden begrenzt.