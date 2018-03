Bammental. Drei Bewerbungen waren termingerecht für die Bürgermeisterwahl am 4. März im Rathaus eingegangen - so viel stand seit Fristende am Mittwochabend fest. Nachdem der Wahlausschuss der Gemeinde getagt hat, ist jetzt auch klar: Sowohl Amtsinhaber Holger Karl (CDU), als auch die parteilosen Fridi Miller und Anke Buscholl sind als Kandidaten offiziell zugelassen.

"Es gab keinerlei Beanstandungen, alle drei Bewerbungen sind zugelassen worden", sagte Wilhelm Müller im Gespräch mit der RNZ. Der Bürgermeister-Stellvertreter und Leiter des Wahlausschusses teilte mit, dass ein Bewerber zwar zunächst seine Berufsbezeichnung nicht genannt habe. Dies wurde aber fristgerecht nachgeholt und wäre auch kein Ausschlussgrund gewesen, so Müller. Er betont: "Wir stehen im engen Kontakt mit dem zuständigen Kommunalrechtsamt."

Auf dem Stimmzettel werden die Namen der Kandidaten in der Reihenfolge stehen, wie ihre Bewerbungen eingegangen sind. Mit anderen Worten: Ganz oben wird man ein Kreuz für Holger Karl machen können, ganz unten für Anke Buscholl, dazwischen für Fridi Miller.

Hauptamtsleiterin Kristina Leicht rechnet damit, dass am 4. März gegen etwa 19 Uhr das Wahlergebnis feststehen wird. Dann wird auch klar sein, ob einer der drei Kandidaten in der ersten Runde die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erhält. Ist dies nicht der Fall, wäre eine Neuwahl nötig. Diese ist für den 18. März festgesetzt, der Bewerberschluss für die zweite Runde wäre am 7. März um 18 Uhr.

Auch die Regularien für die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde sind vom Wahlausschuss bestimmt worden. Laut Leicht findet diese am Montag, 26. Februar, um 19.30 Uhr in der Elsenzhalle statt. Jeder Kandidat erhält dann zunächst 15 Minuten Redezeit, um sich und sein Programm vorzustellen. Die Reihenfolge dafür wurde ausgelost und weicht von der auf dem Stimmzettel leicht ab: Karl beginnt, Buscholl folgt, Miller schließt ab. Während der Rede eines Kandidaten dürfen die anderen beiden Kandidaten nicht im Raum sein - und auch ihr Smartphone nicht nutzen. Ein Rathaus-Mitarbeiter wird diese Zeitspanne gemeinsam mit den Kandidaten verbringen und die Einhaltung der Regularien überprüfen.

Im Anschluss an die Vorstellungsrunde haben dann die Bammentaler Bürger Gelegenheit, eine Stunde lang Fragen zu stellen - einzeln oder an alle Kandidaten. Jeder Bürger darf dabei zunächst nur eine Frage stellen und die Antworten der Kandidaten dürfen jeweils nicht 90 Sekunden überschreiten, erklärt Müller.

Für die Plakatierung im Ort gibt es vom Wahlausschuss ebenso wenig Vorgaben wie für die von den Parteien organisierten Kandidatenvorstellungen. So war bei der gestrigen Veranstaltung der CDU in der FC-Gaststätte nur Bürgermeister Karl zugegen. Anke Buscholl war zwar am Vorabend noch vom Bammentaler CDU-Vorsitzenden Albrecht Schütte eingeladen worden. Sie hatte aber laut eigener Aussage bereits andere Termine und konnte die Veranstaltung daher nicht wahrnehmen.