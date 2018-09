Von Sabine Geschwill

Eppelheim/Heidelberg. Es gab keinen Grund zur Kritik, Beanstandungen oder Diskussionen. Beim Besichtigungstermin der Brückenbaustelle blickte man reihum in zufriedene Gesichter. "Wir freuen uns, dass die Baustelle ihrem Ende zugeht", betonten Heidelbergs Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck und Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann unisono. Die Brückenbaustelle war eine von vielen Stationen, die Heidelbergs Baubürgermeister bei seiner "Baustellen-Sommertour" in Augenschein nahm und hierzu seine Eppelheimer Kollegin eingeladen hatte. Mit dabei waren auch Vertreter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), des Tiefbauamtes und des Amtes für Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg sowie das planende Ingenieurbüro.

Treffpunkt für die Brückenbesichtigung war der Kranichweg im Heidelberger Pfaffengrund. Von dort aus ging es zu Fuß zum Brückenbauwerk. Mit dem Baufortschritt war man sehr zufrieden. "Wir haben hier das gesehen, was wir sehen wollten", stellte Odszuck fest. "Auf der Baustelle wird ordentlich gearbeitet. Das stimmt uns sehr zuversichtlich, rechtzeitig fertig zu werden und die Kostenvorgabe einzuhalten." Odszuck zeigte sich überzeugt, diese Vorgaben einhalten zu können.

Wie RNV-Projektleiter Paul Ritze bestätigte, soll die Brücke für die Straßenbahn der Linie 22 im Dezember 2018 freigegeben werden. Anfang 2019 soll die Freigabe der wichtigen Verkehrsader zwischen den beiden Städten auch für den Individualverkehr folgen.

Ritze gab einen kurzen Rückblick zu den Brückenbauarbeiten und deren derzeitigem Stand. Nach dem Abbruch der 80 Jahre alten Brücke über die Autobahn im Oktober 2017 habe man vor wenigen Wochen durch den Einbau der Verbund-Fertigteil-Träger als Tragwerk die künftige Brückenverbindung zwischen Eppelheim und Heidelberg wiederherstellen können. In den vergangenen Wochen sei nun der Brückenüberbau vorangebracht worden. Derzeit werde der Unterbau für die Straßenbahngleise auf der Brücke hergestellt. Nach dem Verlegen der Gleise werden dann auf der neuen Brücke sukzessive die Verkehrswege für den Individualverkehr angelegt.

Auf Pfaffengrunder Seite sei der Kreuzungsbereich am Kranichweg komplett fertiggestellt, teilte Ritze mit. Auch die Stützwände und ein Großteil der Brückenrampe seien bereits hergerichtet. Auf Eppelheimer Seite seien diese Arbeiten - bedingt durch den Kreiselneubau und die Sanierung des oberen Hauptstraßenabschnitts - noch nicht ganz so weit.

Der Eppelheimer Verkehrskreisel mit seinen neu angelegten Übergängen und Ampeln an der Kreuzung Haupt-, Hilda- und Mozartstraße werde aber schon nächste Woche mit Beginn des neuen Schuljahres für den Individualverkehr freigegeben, ließ der RNV-Vertreter wissen. Einzig die Kreiselausfahrt in die Hauptstraße Richtung Brücke kann aufgrund der dort noch andauernden Fahrbahn- und Brückenbauarbeiten noch nicht genutzt werden.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann freute sich für die Eppelheimer und alle weiteren Brückennutzer auf das bevorstehende Ende der Großbaustelle und der damit verbundenen, monatelangen Umleitungen sowie auf die baldige Inbetriebnahme des neuen Kreisverkehrs. "Die Brückenbaumaßnahme ist das erste große Projekt, das vom Spatenstich bis zur Fertigstellung verantwortlich in meinen Händen lag und in wenigen Wochen erfolgreich zu Ende gebracht werden kann", hob sie hervor. Besonders lobte sie das gute Miteinander der beiden Städte: "Eppelheim und Heidelberg haben hier gut zusammengearbeitet und standen bei diesem Bauprojekt Seite an Seite", so Rebmann: "Das darf künftig gerne so weitergehen." Ihr Heidelberger Kollege unterstrich diese Aussage.

Als Entschädigung für die lange Zeit der Umleitungen und des Schienenersatzverkehrs äußerte die Eppelheimer Bürgermeisterin gegenüber RNV-Vertreter Paul Ritze den Wunsch nach einem Brückenfest vor der offiziellen Verkehrsfreigabe der Brücke. Als Antwort bekam sie prompt ein zustimmendes Nicken.