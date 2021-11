Bammental. (nah) Es ist dem engagierten Team um Dr. Sönke Müller zu verdanken, dass Bammental in Sachen Impfen einmal mehr die Nase vorne hat. Während anderswo nach Schließung der Impfzentren erst wieder Strukturen aufgebaut werden müssen, krempelte man in der Elsenztalgemeinde die Ärmel hoch und verimpfte 450 Dosen des Impfstoffs von Biontech. Dabei holten sich Personen vornehmlich die Booster-Impfung ab, das ist die nach Ablauf von sechs Monaten empfohlene Auffrischungsimpfung.

Müller selbst hält die Booster-Impfung absolut für sinnvoll. Alleine schon durch die in Israel – trotz guter Impfquote – ansteigenden Corona-Infektionszahlen hätte man auch hierzulande vor der aktuellen vierten Welle gewarnt sein müssen und rechtzeitig mit den Booster-Impfungen insbesondere bei den Senioren anfangen müssen.

Mit dem Impfen wurde schon vor dem eigentlich angekündigten Start um 15 Uhr begonnen, weil einige Angemeldete vorsorglich früher gekommen waren. In fünf Kabinen wurde der Impfstoff vom Team des Notarztstandorts Bammental verabreicht. Hilfreich brachte sich auch die Feuerwehr in die Organisation vor allem im Anmeldebereich ein. Auch wenn vornehmlich Ältere zum Boostern kamen, gab es vom Alter her keine Beschränkungen.

Um an der Impfaktion teilnehmen zu können, musste man sich über die Gemeinde Bammental anmelden, welche die Daten erfasst und auch die Räumlichkeiten in der Elsenzhalle zur Verfügung gestellt hatte. Müller konnte bestätigen, dass die meisten Anmeldungen aus Bammental selbst erfolgt waren. Aber auch sogar aus Heilbronn kamen Anfragen.

Schon mehrfach konnte im Laufe des Jahres ein solches Angebot vor Ort unterbreitet werden. Ob eine Wiederholung demnächst stattfinden wird, ließ Müller auf Nachfrage offen. "Es ist doch mit sehr viel Aufwand verbunden", bestätigte der Internist aus Bammental mit Praxis in Neckargemünd. Aber dennoch gibt es Gespräche auch für die Gemeinden im näheren Umkreis, eine Versorgung der Einwohner mit Booster-Impfungen über Impfteams zu gewährleisten.