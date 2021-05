Eppelheim. (ths) Zum dritten Mal bissen die Bauherren auf Granit, als der Technische Ausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung das Ansinnen ablehnte, ein Boardinghouse in der Boschstraße zu erstellen. Dieses Areal gehört zum Geltungsbereich des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Nord", für den der Gemeinderat eine Veränderungssperre beschlossen hatte: Die Bürgervertretung will sich erst einmal darüber klar werden, ob dort nur Gewerbe angesiedelt werden kann oder ein Mischgebiet entsteht, das auch Wohnbebauung zulässt.

"Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann man trotz Veränderungssperre eine Ausnahme zulassen", sagte Michael Benda, der Leiter des Verantwortungszentrums Bauen, als er nach den Ablehnungen im vergangenen Oktober und November jetzt noch einmal den Bauantrag vorlegte.

"Wir würden uns unglaubwürdig machen, wenn wir jetzt nachgeben und im Vorgriff etwas genehmigen, was problematisch ist", zeigte Trudbert Orth (CDU/FDP) dem Antrag genauso die kalte Schulter wie Alexander Pfisterer (SPD), der nochmals auf die Veränderungssperre einging, die keine Kompromisse zulasse. Auch wenn die Bauherren bei einer Begehung eine Verpflichtung abgaben, den Plan zu ändern, falls in dem neuen Bebauungsplan nur Wohnungen zugelassen werden, hatten auch Christa Balling-Gündling und Martin Gramm von den Grünen "ein schlechtes Gefühl", falls sie nun zustimmen würden. Deshalb kam es wiederum zu dieser Zurückweisung, die nur die Vertreter der Eppelheimer Liste nicht mittrugen.

Schon einmal in der April-Zusammenkunft kam es übrigens aus ähnlichen Gründen zu einer Verweigerung, als ein Bauherr im selben Areal – allerdings in der Handelsstraße – bauliche Veränderungen vornehmen wollte. Jene zielten auf die Umnutzung einer Werkstatt in Büros sowie einer Garage in einen Hobbyraum. Dabei beabsichtigte man im Erdgeschoss Büros, Lager, ein Bad sowie einen Technik- und Aufenthaltsraum entstehen zu lassen. Und im Obergeschoss plante man weitere Büros und eine Vier-Zimmer-Wohnung.