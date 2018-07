Leimen. (cm) Bei dieser Hitze gönnt man sich gerne mal eine Auszeit. Das tun auch die Blitzer in der Großen Kreisstadt Leimen. Wenn die Temperaturen - wie derzeit - hoch sind und die Sonne unablässig vom Himmel brennt, wird es der hochsensiblen Technik im Innern der Säulen zu heiß und sie gibt einfach den Geist auf.

Wer dieser Tage einer der Blitzersäulen näherkommt, der hört diese sogar unter der Hitze "stöhnen". Die Lüftung läuft nämlich auf Hochtouren.

Doch auch diese schafft es irgendwann nicht mehr, die Technik ausreichend zu kühlen. "Dann schaltet sich das Messgerät automatisch ab", erklärt Ordnungsamtsleiter Walter Stamm auf Nachfrage der RNZ.

In den vergangenen Jahren haben die zuständigen Mitarbeiter der Stadt mehrere Ausfälle an heißen Tagen festgestellt. "Die Geräte halten viel aus, aber ab und zu kommt es zu diesen Ausfällen", so Stamm. Dann komme es aber nicht zu Fehlmessungen, sondern die Technik schalte sich komplett ab.

Dieses Jahr hat es noch keinen Ausfall gegeben. Seit die Verwaltung um das Problem weiß, reagiert sie vor heißen Tagen. Da die Stadt ohnehin nicht so viele Messgeräte wie Säulen hat, kann sie nicht an allen fünf Standorten im Stadtgebiet - einer am Rathausplatz, einer am Stadteingang von Nußloch kommend, einer in St. Ilgen und zwei in Gauangelloch - gleichzeitig blitzen. "Wir bestücken an heißen Tagen die Säulen, an denen es den meisten Schatten gibt", berichtet Stamm.

Und welche sind das? Renate Ruhnau, die Leiterin der städtischen Bußgeldstelle, gibt einen Hinweis: "Über dem Berg ist es etwas kühler."

Damit meint Ruhnau den Stadtteil Gauangelloch, wo es an den Säulen auch Bäume gibt, die Schatten spenden. Darauf verlassen sollte man sich aber besser nicht.

Das Wetter macht übrigens nicht nur den Blitzersäulen Probleme, sondern auch den Parkscheinautomaten. Hier ist aber eher der Regen das Problem.

"Dann bleibt das Parkticket im Automaten hängen", erklärt Renate Ruhnau. Da der städtische Vollzugsdienst die Automaten aber vor Kontrollen immer teste, drohen in diesem Fall keine Knöllchen.