Von Peter Wiest

Eppelheim. Was für ein seltsames Gefühl! Da sitzt er mir tatsächlich endlich wieder gegenüber – zum ersten Mal seit über sechs Wochen. So lange habe ich meinen Vater Albert Wiest nicht mehr gesehen, nachdem aufgrund der Corona-Pandemie im Haus Edelberg ebenso wie in allen anderen Seniorenzentren im Land ein Besuchsverbot erlassen worden war. Jetzt sind Besuche also wieder möglich. Nur nach Anmeldung und nach einem relativ strengen Regularium zwar: lediglich eine Person pro Heimbewohner am Tag für 30 Minuten; alles nur mit Mundschutz und entsprechenden Hygiene-Maßnahmen. Aber immerhin! Und sich wieder direkt in die Augen schauen zu können – allein das ist es doch schon wert.

Dennoch ist das Ganze erst mal eine ziemlich surreal anmutende Situation. Denn mein Vater und ich sitzen zwar von Angesicht zu Angesicht zusammen in einem Raum – sind aber getrennt durch eine große Plexiglas-Abgrenzung. Das wirkt nicht nur ein bisschen außerirdisch, sondern bringt auch Probleme mit sich, die dann die spontane Freude über das Wiedersehen zumindest am Anfang ein bisschen trüben.

Nun gut: Mein Vater ist immerhin 94 Jahre alt. Und obwohl er dafür noch relativ fit ist, macht ihm das Gehör zunehmend zu schaffen. So wird die Unterhaltung durch Plexiglas immer wieder zu einem kleinen Schrei-Wettbewerb – und für ihn, aber auch manchmal für mich zu einem Hörproblem. Okay, aber so sind nun mal die Vorschriften, hat mir zuvor eine überaus freundliche und zuvorkommende Pflegerin erklärt: Man wisse, dass das problematisch sein könne, und man sei auch nicht unbedingt glücklich darüber. Andererseits sei es ja doch gut, dass die Heimbewohner überhaupt wieder Besuch empfangen dürften.

Die Frau hat Recht. Laut reden oder gar schreien hin oder her – spätestens nach drei Minuten merke ich, wie sich mein Vater allmählich entspannt und diese kleine Rückkehr zur Normalität genießt. So entwickelt sich nach den Startschwierigkeiten ein angenehmes Gespräch, mit den üblichen Fragen nach dem gegenseitigen Befinden und wie es dem Rest der Familie geht.

Auch über gutes Essen hat mein Vater schon immer gerne geredet, und so erfahre ich einmal mehr, dass er die Küche im Haus Edelberg mag – und wie wohl er sich auch ansonsten dort fühlt. Er weiß es zu schätzen, wie sehr sich die Pflegenden gerade auch in dieser schweren Zeit um ihn kümmern: "Ich bin hier wirklich rundum gut versorgt." Dennoch würde er gerne mal wieder mit mir oder einem meiner Geschwister auf den Friedhof fahren, um das Grab meiner Mutter zu besuchen. "Das fehlt mir am meisten", sagt er. Dann sind die 30 Minuten Besuchszeit auch schon rum – und mit einem tiefen Blick in die Augen und "Komm bitte bald wieder" nehmen wir Abschied.

Später erfahre ich vom Pressesprecher der "Haus Edelberg Dienstleistungsgesellschaft für Senioren" auf Nachfrage, dass man froh darüber sei, dass Begegnungen zwischen Bewohnern und Angehörigen zumindest in eingeschränktem Maße wieder möglich seien. Bis auf Weiteres könnten diese allerdings nur in einem mit allen Schutzmaßnahmen gegen eine Ansteckung eingerichteten Raum erfolgen. Dieser biete generell die Möglichkeit für zwei gleichzeitig erfolgende Besuche je eines Bewohners durch einen Angehörigen. Da man sich der Hör-Problematik bewusst sei, werde jedoch ein Besuch auf Wunsch auch so geplant, dass nur je ein Angehöriger und ein Besucher gleichzeitig im Raum sein könnten.

Begegnungen außerhalb des Senioren-Zentrums, etwa im Park hinter dem Haus sowie in den einzelnen Wohnbereichen, seien bis auf Weiteres noch nicht zu verantworten, da man die Einhaltung der Hygienemaßnahmen sicherstellen müsse. Je nach weiterer Entwicklung der Situation würden die Besuchsmöglichkeiten verantwortungsvoll angepasst. "Unsere bisherigen Schutzmaßnahmen haben dazu geführt, dass es im Haus Edelberg in Eppelheim keine Ansteckung mit dem Sars-CoV-2-Virus und auch keinen Verdachtsfall gegeben hat", so der Sprecher. Im Übrigen würden die Bewohner jetzt in den kommenden Tagen auf das Virus getestet, wie es das Gesundheitsamt allen Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis angeboten habe.