Von Jogi Löwe

Bammental. Seit November ist Hans-Dieter Flick Cheftrainer bei den Bundesligakickern vom FC Bayern München. Dass der selbst ernannte "Stern des Südens" nicht der erste FCB in "Hansis" Leben ist, ist vor allem den älteren Fußballfans in der Region rund um Heidelberg bekannt. Zwischen 1996 und 2000 schnürte der am 24. Februar 1965 in Heidelberg geborene Flick nach der aktiven Karriere seine Kickschuhe als Trainer für den "Stern der Kurpfalz", den FC Bammental.

Ohne diesen einzig wahren FCB wäre "Hansi" – der ausgerechnet am gestrigen Rosenmontag seinen 55. Geburtstag feierte – niemals da, wo er heute ist. Und das weiß Flick zu schätzen: Wie die RNZ-Narrenredaktion aus sicherer Quelle erfahren hat, strebt der Münchner Coach eine Busverbindung an, die es den Bammentaler Fans des ruhmreichen FC Bayern München ermöglichen soll, jederzeit ohne große Umwege die Heimspiele der Bayern in der Allianz-Arena zu besuchen. Der Name für die Busverbindung steht demnach auch schon fest: Flicks-Bus. Ein erstes Modell befindet sich derzeit in der Testphase.

Für unschlagbare 11,11 Euro pro Strecke fährt der Flicks-Bus sechs Stunden vor jedem Heimspiel in Bammental ab. Die Haltestelle befindet sich in der Hauptstraße vor dem ehemaligen Sportgeschäft "Hansi Flick Sport und Freizeit", das der Bammentaler dort bis 2017 betrieb. Erste Bürger, die den neuen Bus-Service schon ausprobiert haben, sind restlos begeistert. Allen voran Bürgermeister Holger Kahl. Im Gespräch mit der RNZ-Narrenredaktion freut er sich: "Für 11,11 Euro zu den Heimspielen des FC Bayern?! Danke Hansi!"

Als er das erste Mal von der Idee des Flicks-Bus gehört habe, habe er sich vom Bammentaler Ehrenbürger Flick nicht zweimal bitten lassen, sich in seiner Funktion als Gemeindechef an dem neuen Angebot zu beteiligen. Denn "Hansi" suchte noch einen Fahrer und Holger Kahl sagte sofort zu. Der Flicks-Bus stellt für ihn eine Win-Win-Situation dar. "Beziehungsweise", ergänzt Kahl mit einem schelmischen Schmunzeln, "wenn der FCB gewinnt, sogar eine Win-Win-Win-Situation."

Wie an jedem Faschingsdienstag gehört dieser Artikel zu unserem närrischen RNZ-Angebot und auch hier gilt: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Hajo!