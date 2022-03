Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Klaus Kucs ist nicht zum Feiern zumute. Während Meckesheim aktuell seine urkundliche Ersterwähnung vor 1200 Jahren feiert, drückt bei ihm ein anderes "Jubiläum" auf die Stimmung: "fünf Jahre BBV-Debakel Meckse", wie er es ausdrückt. "Seit 2017 werden nur leere Versprechungen gemacht", moniert der 61-jährige Meckesheimer gegenüber der RNZ. Fast an jeder Ecke der Gemeinde gebe es im Rahmen der Glasfaserkabel-Verlegung eine angefangene Baustelle, die weder fertiggestellt noch ordnungsgemäß abgesichert sei. "Ein heimisches Unternehmen hätte man bei diesen Vorkommnissen sicher schon vom Hof gejagt", vermutet Kucs.

Die BBV, also die Breitbandversorgung Rhein-Neckar, hingegen könne "schalten und walten, wie sie will". Unter anderem sind dem 61-Jährigen die Bagger ein Dorn im Auge, die ihm zufolge tagelang "ohne Absperrung, geschweige denn Beleuchtung" am Straßenrand abgestellt würden. Man könne froh sein, dass hier noch nichts passiert sei. Vonseiten der Gemeinde werde nichts dagegen unternommen.

Beispiele für durch die BBV nur provisorisch abgedichtete Straßen und Wege gebe es in der ganzen Gemeinde. Stellvertretend nennt Kucs die Zeppelinstraße: "Die Anwohner können seit über zwei Jahren den Gehweg nicht mehr nutzen, da dieser nur provisorisch mit Schotter verfüllt ist." Ältere Menschen mit Rollator oder Leute mit Kinderwagen müssten auf der Straße gehen, die aber von Pendlern zugeparkt sei. Dies sei unverantwortlich, so Kucs.

Bürgermeister Maik Brandt will dies so nicht stehen lassen. Er sei zwar selbst auch nicht zufrieden mit den Arbeiten der BBV. Der Rathauschef betont aber: "Auf die Anfragen aus der Bevölkerung hat die Verwaltung stets geantwortet, auch wenn sie Einzelne inhaltlich nicht zufriedenstellen konnte." Teils werde irrigerweise die Meinung vertreten, dass die Gemeinde der Auftraggeber der Arbeiten sei und damit auch die Maßnahme bezahlen würde.

"Weder sind wir Auftraggeber, noch muss die Gemeinde für die Verlegung zahlen", stellt Brandt klar. Es gebe keine Verträge, keine Gelder und somit auch keinen Hebel. "Wir können nur immer wieder das Gespräch suchen und auf Missstände und Beschwerden hinweisen. Die Zahl der aufgelisteten Mängel ist dreistellig und beschäftigt unser Bauamt unsäglich", ärgert er sich. Den Frust einzelner Bürger könne er durchaus nachvollziehen, es gebe aber klare Grenzen: "Die teilweise respektlose Kommunikation mit den Mitarbeitern unserer Verwaltung ist oft grenzwertig."

Der BBV den Ausbau des Glasfasernetzes in Meckesheim anzuvertrauen, sei relativ alternativlos gewesen. Brandt bilanziert: "Warten auf den Zweckverband Fibernet? Das würde noch viele weitere Jahre dauern." Die Telekom sei "ein schwieriger Partner mit einem halbherzigen Konzept". Ein Ausbau auf eigene Kosten für etwa acht Millionen Euro sei nicht zu stemmen. Und "von der Zukunftstechnik noch weiter abgehängt" zu werden, gefährde die Standortqualität Meckesheims.

Was sagt die BBV selbst zu den Vorwürfen? Pressesprecher Thomas Fuchs macht Hoffnung auf Verbesserung. Ab kommender Woche sollen weitere Kunden freigeschaltet und noch offene Straßen und Gehwege fertiggestellt werden. Fuchs begründet die zusätzliche Verzögerung damit, dass es im Winter für die Einbringung des Asphalts zu kalt gewesen sei. Die Asphaltwerke blieben zu, öffnen jetzt aber wieder. Im Laufe des März soll es in Meckesheim und in Mönchzell weitergehen.