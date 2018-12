Sandhausen/Leimen-St. Ilgen. (pop) Fast 44.000 Euro: So viel kostet es, eine Baustellenzufahrt zum Klärwerk bis 2021 einzurichten und zu überwachen. Den Auftrag dafür vergab die Versammlung des in Sandhausen ansässigen Abwasserzweckverbands "Untere Hardt" (AZV) einstimmig an ein Mannheimer Unternehmen. Als Hintergrund für diesen Beschluss wurde genannt, dass auf dem St. Ilgener Betriebsgelände der Verbandskläranlage eine Vielzahl von Baumaßnahmen anstehen und die Straßen insbesondere durch die Probsterwaldsiedlung von St. Ilgen nicht über Gebühr belastet werden sollen.

Was alles auf der Kläranlage gemacht werden soll? Dazu zählen die sich teilweise zeitlich überschneidenden aktuellen Projekte wie die Sanierung des Belebungsbeckens N4.2, des Nachklärbeckens 1 und des Zulaufhebewerks samt Rechenanlage, Sand- und Fettfängen sowie die Erneuerung des Fundaments und des Strommasts der Hochspannungsleitung.

Alle diese Baumaßnahmen plus die künftigen führen laut AZV "zwangsläufig auch zu einem relativ hohen Verkehrsaufkommen auf den Zufahrtsstraßen zur Kläranlage". Zwar sei die Anzahl an täglichen Fahrzeugen absolut gesehen "mit Sicherheit kein Anlass zu Besorgnis". Dennoch seien im Bereich der Wohnbebauung - insbesondere durch Betontransporter, größere Lastwagen, Kranfahrzeuge, Kanalspülfahrzeuge und mehr - Unfallgefahren und Lärmbelastungen vorhanden. Zudem belaste der Schwerlastverkehr durch 40-Tonnen-Fahrzeuge die Fahrbahnbeläge.

Da diese Situation noch weitere Jahre andauern und sich die baustellenbedingte Verkehrsbelastung zeitweise noch erhöhen werde, sei nach Möglichkeiten gesucht worden, die bisher genutzten Zufahrtsstraßen zu entlasten. Dies gelte besonders für die Julius- Becker-Straße in Leimen-St. Ilgen und die angrenzende Wohnbebauung.

Bereits für die "Sanierung der Schlammbehandlung" in den Jahren 2004 bis 2008 sei an der Sandhäuser Umgehungsstraße L 598 eine Baustellenzufahrt bei der Ampelanlage für den Abzweig Sandhausen Nord/Industriegebiet errichtet worden. Und eben die in diesem Zusammenhang errichtete Rampe von der Straßenkreuzung zu dem auf der Ostseite parallel verlaufenden Feldweg sei noch vorhanden und nutzbar.

Nun erfolgte der unisono gefasste Beschluss der Verbandsversammlung. Die Mannheimer Firma hatte für die Baustellenzufahrt ein Angebot über rund 44.000 Euro eingereicht. Wobei der AZV betonte, dass keine "absolute Erfordernis oder rechtliche Verpflichtung zur Errichtung einer Baustellenzufahrt" bestehe.