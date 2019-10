Region Heidelberg. (cm) Seit Ende Juni floss im Elsenztal der Strom - bis zur Nacht auf Montag. Nach fünf Ausfällen in fünf Wochen im Sommer blieb nun zum sechsten Mal in diesem Jahr der "Saft" weg. Dieses Mal waren aber nicht kaputte Kabelmuffen schuld, sondern Sturmtief "Mortimer".

Wie der Stromversorger Süwag am Montag mitteilte, war es in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr in Teilen von Neckargemünd, Lobbach und Meckesheim zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen. Süwag-Sprecherin Luana Schnabel erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass rund 5000 Einwohner betroffen waren.

Die Ursache war - anders als bei der Ausfallserie im Sommer - schnell geklärt: Wegen des Sturms waren mehrere Bäume in eine Freileitung im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg gestürzt - und zwar im Bereich der Station im Allmendweg. Dieser verläuft parallel zur Steige Richtung Bergfeste.

Mithilfe von sogenannten Netzumschaltungen konnten die Mitarbeiter der Süwag-Netzleitstelle den Großteil der Betroffenen nach rund 45 Minuten wieder mit Strom versorgen. Um 2.50 Uhr hatten laut Süwag alle wieder Strom. Die meisten Betroffenen werden den Stromausfall wohl verschlafen haben und erst morgens bemerkt haben, dass die Uhr am Backofen falsch geht.

Die Reparaturarbeiten sind laut Süwag umfangreich. Diese laufen seit den frühen Morgenstunden des Montags und werden sich noch einige Tage hinziehen. Der Grund: Es seien nicht nur Äste abgebrochen und in die Freileitung gestürzt, sondern ganze Bäume.

Einen weiteren Sturmschaden gab es bereits am Sonntagmittag im Schönauer Stadtteil Altneudorf: Dort entdeckte eine Anwohnerin in der Straße "An der Klinge" gegen 14 Uhr, dass ein Ast eines großen Baumes abgebrochen war und auf ihr Haus stürzen könnte. Sie wählte die 112 und die Feuerwehr kam. Weil Gefahr in Verzug war, wurde prompt gehandelt. Der Ast wurde nur noch durch andere Äste gehalten.

Wie Feuerwehrkommandantin Annette Klingmann auf RNZ-Anfrage sagte, wurde wegen der Größe des Baumes die Drehleiter der Neckargemünder Feuerwehr angefordert: "Das war etwas Größeres." Mit der Drehleiter und einem Seil wurde der Ast schließlich heruntergezogen. Nach anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. Am Sonntagabend musste die Feuerwehr des Stadtteils dann zur Tragehilfe für den Rettungsdienst ein zweites Mal an diesem Tag ausrücken. Das kommt auch nicht so oft vor.