Erst Tempo 50, dann 30 gilt auf der B45 in Höhe der Kläranlage. Foto: Alex

Bammental/Neckargemünd. (cm) Tempo 30, 50, 70 und 100 – auf der Bundesstraße B45 zwischen Bammental und Neckargemünd müssen Autofahrer derzeit besonders genau auf die Schilder achten. Was hat es mit dem Tempo-Wirrwarr auf sich? Das hat die RNZ beim zuständigen Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg nachgefragt.

Dessen Sprecherin Susanne Uhrig berichtet, dass zwei unterschiedliche Baustellen der Hintergrund sind. In Höhe des Klärwerks in Bammental gebe es einen "punktuellen Fahrbahnschaden". Deshalb sei dort die Geschwindigkeitsbegrenzung erst auf 50 und dann auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert worden. Dieser Schaden werde in der kommenden Woche saniert und die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben.

Weiter in Richtung Neckargemünd sei zwischen der Walk- und der Kriegsmühle noch ein Teil des Gehwegs an der Straße nach einem Böschungsrutsch zu sanieren. Danach gilt nicht mehr Tempo 70, sondern 100. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Oktober durchgeführt werden.

Noch liege aber keine endgültige Zusage der Baufirma vor und somit stehe kein Termin fest. So lange bleibt es beim Tempo-Wirrwarr.