Bammental/Mauer/Neckargemünd. (luw) Weil eine Maus in den Verteilerkasten der Bammentaler Kläranlage eingedrungen war, ist in der Nacht auf Donnerstag in Teilen von Neckargemünd, Bammental und Mauer der Strom ausgefallen. Der Energieversorger Syna erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass der kleine Nager in den Stromkasten geklettert war, einen Kurzschluss ausgelöst und diesen nicht überlebt hatte. Die Energieversorgung für alle Anschlüsse im betroffenen Gebiet war nach Auskunft des Netzbetreibers nach weniger als 45 Minuten wiederhergestellt.

"Die Maus ist da drin wohl hin- und hergelaufen und dann knallt das bei 20 Kilovolt schon richtig", erklärte Syna-Sprecherin Diana Stiebe. Demnach sei das Tier zwischen zwei "Phasen" – also stromführende Leitungen – geraten. Eine Berührung wäre bei dieser Spannung schon für Menschen gefährlich – für eine Maus sei das entsprechend, "als wenn sie gegrillt würde", sagte Stiebe.

So kam es am Donnerstag gegen 2.30 Uhr zum Stromausfall in den genannten Orten. Wie viele Haushalte betroffen waren, konnte die Syna gestern nicht sagen. "Durch Netzumschaltungen konnte das Team der Syna-Netzleitstelle den Großteil der Betroffenen um 2.59 Uhr wieder versorgen", berichtete die Pressesprecherin. Um 3.13 Uhr floss demnach überall wieder der Strom. Der Netzbetreiber erklärte, dass die Reparatur des Schadens im Verteilerkasten bereits "veranlasst" worden sei.