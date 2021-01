Haus 1 des Anna-Scherer-Hauses in Bammental war bisher nicht betroffen. Foto: Alex

Leimen. (lesa) Aufatmen im Dr. Ulla-Schirmer-Haus: Nach dem Corona-Ausbruch in der Leimener Alten- und Pflegeeinrichtung Mitte Dezember sind mittlerweile alle betroffenen Bewohner von ihrer Infektion genesen und konnten nach negativen Corona-Tests vergangene Woche aus der Isolation entlassen werden. "Es ist kein Bewohner mehr in Quarantäne", sagte Ann-Christin Kulick von der Evangelischen Heimstiftung, die Träger des Leimener Hauses ist, auf RNZ-Anfrage. Betroffen waren zuletzt noch elf Bewohner eines Wohnbereichs, die aufgrund ihrer Infektion auch die Weihnachtsfeiertage isoliert in ihren Zimmern verbringen mussten. Den nun Genesenen geht es nach Kulicks Aussage gut.

"Alle sind froh, dass Kontakte jetzt wieder möglich sind", sagte Kulick weiter. Gemeint ist damit einerseits der Kontakt zu den bereits vor den Weihnachtsfeiertagen aus der Quarantäne entlassenen weiteren Bewohnern des Bereichs, als auch den zu Angehörigen. Denn nach Bekanntwerden des Ausbruchs in der Einrichtung, in der 124 Menschen leben, wurde für den betroffenen Wohnbereich ein Besuchsverbot verhängt. Dieses ist nun aufgehoben. Unter strengen Auflagen wie vorheriger Anmeldung, negativem Schnelltest und FFP2-Schutzmaske dürfen wieder Besucher zu den Bewohnern.

Wann in dem Heim indes gegen das Coronavirus geimpft werden kann, ist weiterhin unklar. "Wir haben alle Unterlagen eingereicht, aber noch keinen Termin", so Kulick. Die Termine vergeben die Impfzentren nach der Reihenfolge ihres Eingangs.

Weiter Quarantäne für Haus 1 des Anna-Scherer-Hauses - 26 Bewohner noch infiziert

Bammental. (cm) Nach dem erneuten Corona-Ausbruch im Anna-Scherer-Haus müssen die Bewohner von Haus 1 weiter in ihren Zimmern bleiben. In der vergangenen Woche hatten die Verantwortlichen noch gehofft, dass die Quarantäne Anfang dieser Woche wieder aufgehoben werden kann. Doch daraus wurde nichts. Ralph Adameit, Sprecher des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, bestätigte, dass die Bewohner auch weiter keinen Besuch bekommen dürfen. "Es gab einzelne neue Tests, durch den zuständigen Hausarzt bei symptomatischen Personen", so Adameit. Es habe sich also nicht um eine Flächentestung gehandelt. Insgesamt seien dem Gesundheitsamt aktuell 26 positiv getestete Bewohner als aktive Fälle gemeldet.

Anfang der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass das Virus bei 31 von 40 Bewohnern und zehn Mitarbeitern nachgewiesen wurde. Zwei Bewohner sind verstorben – einer mit positivem Test. Bekanntlich hatten sich im Oktober 36 von ursprünglich 48 Bewohnern im Haus 2 infiziert. Ein Überspringen auf Haus 1 war damals verhindert worden. Nun grassiert das Virus wieder.

Update: Montag, 4. Januar 2021, 19.51 Uhr

Bammental/Leimen. (cm/lesa) Es schien so, als hätte das Anna-Scherer-Haus in Bammental das Schlimmste hinter sich. Doch nur wenige Wochen nach dem großen Corona-Ausbruch in Haus 2 der Einrichtung mit 36 infizierten Bewohnern und mehreren Todesfällen, scheint das Virus nun zurück zu sein – und zwar im zuletzt nicht betroffenen Haus 1.

"Es gibt noch keine klare Lage", teilte Jörn Fuchs, Geschäftsführer des Betreibers "Paritätische Sozialdienste" am Montag auf RNZ-Anfrage mit. "Es gibt zwei positiv getestete Mitarbeiter im Haus 1 sowie elf Bewohner mit möglichen Symptomen." Teilweise seien bereits PCR-Tests vorgenommen worden. Ergebnisse lagen aber noch nicht vor. Am Dienstag sollen vom Gesundheitsamt weitere Bewohner getestet werden.

Dessen Sprecherin Silke Hartmann bestätigte, dass der Behörde vom Heim zehn symptomatische Bewohner und ein positiver Schnelltest gemeldet wurden. In dem betroffenen Bereich werde es eine sogenannte Flächentestung geben.

Im Leimener Dr.-Ulla-Schirmer-Haus liegt die Zahl der infizierten Bewohner nach dem Wochenende wie gehabt bei acht. Zudem gelten zwei Mitarbeiter des Seniorenheims, in dem insgesamt 124 Menschen leben, als infiziert. "Die Situation ist unverändert", sagte Alexandra Heizereder, Sprecherin der Evangelischen Heimstiftung, auf RNZ-Anfrage. Wie berichtet, ist das Virus vergangene Woche in einem Wohnbereich der Einrichtung ausgebrochen. Alle 15 Bewohner dieses Bereichs befinden sich seither in Quarantäne, einer der positiv Getesteten liegt nach Auskunft von Heizereder im Krankenhaus.