Bammental/Gaiberg. (RNZ/rl) An der Landesstraße L600 zwischen Bammental und Gaiberg gab es in der Nacht zum heutigen Gründonnerstag einen Wasserrohrbruch an der Verbandsleitung. Hierbei wurde die Fahrbahn teilweise unterspült. Daher ist diese Strecke ab sofort bis auf Weiteres voll gesperrt. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Das genaue Ausmaß der Schäden werde derzeit noch geprüft, hieß es. Aufgrund der Bauarbeiten in Gaiberg ist die Strecke bereits gesperrt. Bisher war allerdings noch Anliegerverkehr möglich.

Momentan wird daran gearbeitet, den Rohrbruch zu beheben und die Fahrbahnoberfläche provisorisch wiederherzustellen. "Dies sollte bis heute Abend gelingen", sagte der Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis, Matthias Knörzer.

Der Streckenabschnitt muss aber über die Osterfeiertage voll gesperrt bleiben, das heißt auch der Anliegerverkehr muss über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke fahren, lediglich der Bammentaler Waldfriedhof kann angefahren werden, so Knörzer weiter.

Die endgültige Reparatur des Schadens soll ab kommenden Dienstag, 19. April, angegangen werden.