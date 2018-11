Bammental. (bmi) Balsam für die Seele - das erhalten Bürgermeister und Gemeindeverwaltung selten aus dem Gemeinderat. Am Donnerstag in Bammental gab es eine der seltenen Ausnahmen zu bestaunen. Bürgermeister Holger Karl und Bauamtsleiter Oliver Busch hatten das Gremium über den aktuellen Stand zur Baustelle in der Ortsdurchfahrt informiert. Sie gaben die Kurzfassung von dem, was sie am Abend zuvor bei der vierten Einwohnerversammlung zur Sanierung der Kreisstraße K4160 bereits kundgetan hatten.

Die Informationen und die Botschaft waren weitgehend die gleiche - nur fiel das Echo anders aus. Zustimmung statt Tadel, Lob und Rückhalt statt Frust, Häme und kritischen Nachfragen. "Gegeben wie schwierig die Situation war, ist die Sache für uns sehr gut gelaufen", sagte etwa Albrecht Schütte (CDU/BV). Er nannte die während der Arbeit und des Baustopps der Firma Peter Gross entstandene Verzögerung auf der Baustelle zwar als schmerzhaft, dankte der Gemeinde aber für ihre Verhandlungsführung.

Andrea Frank (SPD) erfreute die Nachricht, dass noch vor Weihnachten die Industriestraße wieder zwei- statt wie aktuell einspurig befahrbar ist. "Das entzerrt den Verkehr innerorts, gerade in der Hauptstraße ist die Situation im Moment sehr schlimm." Die Anwohner kämen kaum aus ihren Einfahrten heraus und Leute von außerhalb würden wegen des "brutalen Verkehrs" Bammental und die Geschäfte meiden. Auf Nachfrage von Elisabeth Hanne (UWB) beteuerte Oliver Busch, dass sich die Baustelle bisher absolut im Kostenrahmen bewege.