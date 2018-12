Bammental. (bmi) So geht es nicht. Das war die Botschaft, die der Gemeinderat der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gremiums überbrachte. Und zwar unmissverständlich, in Form von Redebeiträgen wie Nein-Stimmen. Der Rat entschied mehrheitlich gegen den Vorschlag aus dem Rathaus, die Planung zum energetischen Konzept für den Neubau der Kindertagesstätte und des FC-Klubhauses an die AVR Energie GmbH zu vergeben. "Wir möchten eine echte Auswahl haben und nicht aus zeitlichen Gründen der AVR zustimmen müssen, nur weil es die AVR ist", sprach Albrecht Schütte (CDU/BV) Klartext.

Worum ging es genau? Im Schwimmbadviertel entsteht eine neue Kindertagesstätte für jeweils drei Gruppen für unter und über Dreijährige. Dafür weicht das Vereinsheim des Fußballklubs und wird leicht versetzt neu gebaut. "Wenn zwei solche Gebäude gleichzeitig entstehen, dann macht es Sinn, sich intensiv Gedanken über die Energieversorgung zu machen", leitete Bürgermeister Holger Karl ein.

Die Idee: eine Heizzentrale für beide Gebäude. Sie würden sich durch die unterschiedlichen Nutzungszeiten perfekt ergänzen. Der Kitabetrieb findet vor allem vormittags statt, der Vereinsbetrieb hat seine Schwerpunkte am späten Nachmittag und am Wochenende.

Mittlerweile liegt die Baugenehmigung für das neue Klubhaus vor. Entsprechend groß ist der Zeitdruck für das energetische Konzept. "Wir brauchen einen externen Partner mit der entsprechenden Schlagkraft", betonte Rathauschef Karl. Diesen sah die Gemeinde in der AVR Energiegesellschaft, mit der sie in jüngster Zeit häufig und gerne zusammenarbeitet, wenn es rund um das Thema Nahwärme geht.

Der Vorschlag der Verwaltung sah keine Alternativen vor - und genau dies missfiel den Gemeinderäten. "Es gibt auch andere Anbieter mit längerer Erfahrung bei diesem Thema, die man sich sinnvollerweise anschauen sollte", stellte Ulf Höppner (Grüne) als Erster klar. Rainer Stetzelberger (CDU/BV) pflichtete ihm bei und vermisste bei der AVR entsprechende Referenzen.

Holger Karl und Bauamtsleiter Oliver Busch unterstrichen die Kompetenz ihres ausgewählten Partners, Busch betonte: "Wir müssen jetzt beginnen, damit das Energiekonzept steht, bevor der FC-Bau losgeht." Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) und Mark Kirchner (Pro Bammental) sprachen sich ebenfalls für die AVR aus.

Wilhelm Müller (CDU/BV) und Clemens Deibert (UWB) wollten zähneknirschend zustimmen, aber von der Gemeinde in Zukunft nicht mehr in solche Situationen ohne Auswahl unter Zugzwang gebracht werden. "Der Gemeinderat will nicht am Nasenring durch die Manege gezogen werden", formulierte Peter Dunkl (Grüne) gewohnt bildhaft seinen Ärger ob der fehlenden Auswahl.

Albrecht Schütte machte den Vorschlag, die Abstimmung in die nächste Gemeinderatssitzung am 24. Januar zu verschieben, in der dann mehrere Firmen ihr energetisches Konzept vorstellen könnten. Geht nicht, die Sitzung sei mit Haushalt und weiteren Themen schon voll, im Februar sei es zu spät, wehrte Holger Karl ab. Der Rathauschef ging auch nicht auf den Vorschlag ein, den Technischen Ausschuss am 16. Januar mit der Entscheidung zu betrauen.

Die Verwaltung wollte mit aller Macht die Abstimmung - und kassierte mit nur acht Ja-Stimmen bei neun Nein-Stimmen eine Niederlage. Auch wenn es Holger Karl immer noch nicht schmeckte: Das Thema wandert nun doch in den Technischen Ausschuss. Fünf Firmen sollen angeschrieben werden, damit die Bürgervertreter dann eine "echte" Auswahl haben.