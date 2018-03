Schon wieder blieb gestern ein Laster an der Eisenbahnbrücke stecken. Foto: privat

Bammental. (bmi) Am Montagmorgen gegen 8.55 Uhr war es wieder soweit: Der nächste Laster blieb an der Eisenbahnbrücke in der Hauptstraße stecken. Der Lastwagenfahrer hatte aber Glück im Unglück: Er touchierte nur das 3,10 Meter hohe Bauwerk. Nachdem er etwas Luft aus seinen Reifen abgelassen hatte, konnte er nach kurzer Zeit seine Fahrt fortsetzen.

Da auch der Berufsverkehr seinen Höhepunkt bereits überschritten hatte, hielten sich die Beeinträchtigungen des Vorfalls diesmal in Grenzen.