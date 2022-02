Auf dieser Fläche am Ortsrand will sich ein Kaffeemaschinenhersteller ansiedeln. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Es ist das "letzte zu entwickelnde Gewerbegebiet im Ort", wie Bürgermeister Holger Karl betont. Die Gemeinde möchte das direkt an der Kreisstraße K4160 gelegene Gebiet "Vorschlehern" entwickeln und hat mit einem dort ansässigen Autohaus sowie einem Espressomaschinen-Hersteller potenzielle Partner. Gegen das Vorhaben regt sich jedoch im angrenzenden Wohngebiet massiver Protest. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wo liegt das geplante Gewerbegebiet? Die Fläche findet sich im Südwesten der Elsenztalgemeinde am Ortsausgang in Richtung Gauangelloch. Begrenzt durch die Kreisstraße K4160 im Westen und Norden, den Anglerteich im Süden und die Reilsheimer Ortsbebauung im Osten befindet sich ein rund zwei Hektar großes, noch unbebautes Areal. Der nach der angrenzenden Straße benannte Bereich "Vorschlehern" ist im Flächennutzungsplan zu rund zwei Dritteln als Gewerbe- und einem Drittel als Mischgebiet ausgezeichnet.

Wer oder was soll hier angesiedelt werden? Zum einen strebt das in der angrenzenden Langheckenstraße angesiedelte Autohaus Bollack eine Erweiterung an. Zum anderen möchten sich die Schwesterfirmen Profitec und ECM, Hersteller von Espressomaschinen und -zubehör aus Bammental, massiv vergrößern. Die für den Firmensitz in der Industriestraße geplante neue Produktionshalle reicht als Erweiterung nicht aus. Die auch in Mailand und Mauer produzierenden Unternehmen sind mit dem Wunsch nach bebaubaren Flächen auf die Gemeinde zugekommen. "Im Gemeinderat war schnell Bereitschaft da, mit diesem Familienunternehmen aus der Region eine Erweiterungsperspektive im Gebiet ,Vorschlehern’ zu erarbeiten", berichtet Bürgermeister Holger Karl auf RNZ-Nachfrage. Er tritt zudem Gerüchten entgegen, dass auch ein Neubau für die Feuerwehr im Gebiet angesiedelt werden soll. "Hierfür gibt es andere Pläne." Die strengen Hilfsfristen und Ausrückzeiten für die Wehr seien bei einer Randlage wie in "Vorschlehern" weit schwieriger einzuhalten als bei einem Standort in der Ortsmitte.

Wie ist der aktuelle Stand der Planung? Die Gemeinde ist laut Karl im stetigen Austausch mit den an der Entwicklung interessierten Firmen. Ebenso sei man in Verhandlungen mit den 14 Eigentümern der 18 betreffenden Grundstücke. Ziel der Gemeinde ist es, diese in ihrer Hand zu bündeln – dafür sind im Haushalt zwei Millionen Euro als Wirtschaftsförderung eingestellt – und anschließend zum gleichen Kaufpreis an die Firmen zu veräußern. Bereits im Sommer 2021 war eine öffentliche Infoveranstaltung abgehalten worden, konkrete Pläne zu Gebäuden gab und gibt es laut Karl noch immer keine. "Es ist nichts entschieden, es gibt keine Verträge", so der Rathauschef. Er betont gleichzeitig das Interesse von Profitec, das bereits Untersuchungen zu einem Bodengutachten auf der Fläche vornehme.

Wie reagieren Anwohner und Anlieger? Die Bewohner der angrenzenden Straßen Teich- und Tauschackerweg sowie Vorschlehern haben in mehreren Schriftstücken an Gemeinde, Gemeinderat und Behörden Einspruch gegen das Gewerbegebiet eingelegt. Sie fühlen sich schlecht informiert und haben über 100 Unterschriften gesammelt. Die größten Kritikpunkte: Die Anwohner befürchten durch die Versiegelung des Areals eine "ökologische Katastrophe" und den Verlust eines Naherholungsgebiets, sehen bei einem drohenden Wegfall von Versickerungsflächen die Kanalisation bei Starkregen überfordert und erwarten ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen samt Lärmbelastung. "Die Zielsetzung, ein Industriegebiet an das falsche Ende der Gemeinde anzusiedeln, ergibt keinen Sinn", fasst Anwohner Rudolf Schnabel im Gespräch mit der RNZ die Sorgen der Nachbarschaft zusammen.

Wie steht es um die Anbindung? Das Gewerbegebiet soll einen eigenen Anschluss an die Kreisstraße K4160 erhalten und so keine zusätzliche Verkehrsbelastung für die Wohnsiedlung erzeugen, wie Rathauschef Karl betont. Die Anwohner bezweifeln die Machbarkeit dieses Vorhabens und sehen eine "unnötige Gefahrenstelle entstehen". Zudem soll die Anbindung an den Anglersee und das dazugehörige Restaurant statt über die Verlängerung des Tauschäcker- künftig über den Teichweg erfolgen. Auch hier stellen die Anwohner die Umsetzung in Frage, befürchten eine Beeinträchtigung des Seedamms und Bachlaufs und sehen den Lebensraum vieler Tierarten bedroht.

Kommt es künftig zu weit mehr Verkehr? Ja, fürchten die Anwohner, die auf die Anfahrt der von Profitec genannten 100 Mitarbeiter und den Lieferverkehr verweisen. "Sämtliche Zulieferungen würden über die B45 und damit durch den gesamten Ort und relativ enge Straßen erfolgen", meint Rudolf Schnabel. Bürgermeister Karl sieht die Lage des Gewerbegebiets dagegen sogar als Vorteil, weil der von der Autobahn A6 ankommende Verkehr direkt aus Schatthausen komme und damit aus dem Ort herausgehalten werden könne.

Ist eine Erweiterung des Gewerbegebiets in der Industriestraße keine Alternative? "In der Industriestraße sind alle Flächen komplett besetzt, es steht kein einziges Grundstück mehr zur Entwicklung zur Verfügung", betont Karl. Der von den Anwohnern als Alternative genannte Gewerbepark am ehemaligen Möbelparadies kommt für eine Ansiedlung von ECM/Profitec ebenfalls nicht in Frage.

Werden vorab Umweltbelange geprüft? Befürchtungen seitens der Anwohner, dass ein verkürztes Genehmigungsverfahren angestrebt werde, entgegnet Bürgermeister Karl: "Wir werden den ganz normalen Weg des Bebauungsplanverfahrens mit zweimaliger Beteiligung der Öffentlichkeit gehen." In diesem seien das Hören, Prüfen und Bewerten öffentlicher Belange sowie entsprechender Gutachten etwa zu Umwelt-, Arten- und Lärmschutz gängige wie sinnvolle Bestandteile.