Von Benjamin Miltner

Bammental. Im Bammentaler Gemeinderat geht es öfter mal tierisch zu. Die Wildgänse und ihre Hinterlassenschaften sind in der Elsenztalgemeinde regelmäßig Thema. Im Februar wurde länger über Schäden durch Wildschweine diskutiert. Und bei der jüngsten Sitzung wurde zwei Bibern die volle Aufmerksamkeit des Gremiums zuteil. Der Grund: Das Paar hat mit einem Staudamm am Lachengraben am Ende der Schulstraße Bauamt, Landwirte und Spaziergänger monatelang in Atem gehalten.

Aber der Reihe nach. Alles fing im Dezember 2017 an. Und zwar recht unspektakulär mit einer Routineuntersuchung der Kanalisation. "Beim Spülen des allerletzten Schachts sind wir aber total erschrocken", erzählte Bauamtsleiter Oliver Busch. Ein Biberpaar war am Ausgang der Schulstraße in Richtung Feld in die Kanalisation eingezogen und hatte es sich dort gemütlich gemacht. "Sie haben den Schacht kurzerhand als Wohnung in Beschlag genommen und zu ihrer Biberburg gemacht", sagte Busch launig.

Durch den Damm des Bibers schwoll die Wasserhöhe Lachengraben teils um 50 Zentimeter an und flutete Ackerland. Foto: Busch

Da der Biber unter besonderem Schutz steht und im Winter nicht aus seinem Quartier vertrieben werden darf, hieß es: Abwarten und beobachten, was sich so tut. Und es tat sich so einiges. Denn der Biber gilt als "Landschaftsarchitekt" - und als solcher tat er das, was er immer tut: einen Damm bauen. Sein Ziel ist es immerzu, das Wasser so weit zu stauen, bis der Eingang seines Baus unter Wasser steht. Das ist im Programm der Art als Überlebenstrieb ganz tief einprogrammiert. So kann der Biber das notwendige Holz transportieren und kein Fressfeind den Eingang finden.

Ein Biberpärchen hat sich im Naturschutzgebiet rund um den Lachengraben angesiedelt - und fühlt sich scheinbar wohl. Foto: Gabbert/ Alex

So weit, so gut. Also bauten die Biber fleißig, der Damm stieg und stieg anderthalb Meter hoch - und mit ihm der Wasserspiegel des Lachengrabens. Und zwar so stark, dass die Landwirte Bammel bekamen, quasi vor dem Biber bibberten. Nicht zu unrecht, denn die anliegenden Felder wurden im Frühjahr immer wieder überschwemmt. Auch der Feldweg - der Wasserspiegel des Kanals liegt normalerweise 50 Zentimeter unter dem Straßengraben - war gefährdet. Insgesamt staute sich das Wasser auf einer Länge von 500 Metern. Was also tun?

Ein Fall für Ulrich Weinhold. Er ist Bibermanager im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe und beriet die Gemeinde. Sein Tipp: Ja nicht den Damm abreißen! "Denn dann fängt der Biber wieder von vorne an."Also beschränkten sich die Bauhof-Mitarbeiter auf das Nötigste, oder wie Oliver Busch es beschrieb: "Die Biber haben aufgebaut, wir abgebaut."

Hintergrund > Der Biber ist mit bis zu 1,40 Meter Länge und 30 Kilogramm Gewicht das größte Nagetier Europas. Einst auf dem Kontinent omnipräsent, galt er Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgerottet. In den 1960er Jahren startete in Bayern und Schweiz die Wiederansiedlung - mit Erfolg. In den 80er Jahren wurden wieder erste Exemplare in Baden-Württemberg gesichtet. > [+] Lesen Sie mehr > Der Biber ist mit bis zu 1,40 Meter Länge und 30 Kilogramm Gewicht das größte Nagetier Europas. Einst auf dem Kontinent omnipräsent, galt er Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgerottet. In den 1960er Jahren startete in Bayern und Schweiz die Wiederansiedlung - mit Erfolg. In den 80er Jahren wurden wieder erste Exemplare in Baden-Württemberg gesichtet. > Im Rhein-Neckar-Kreis werden Biber laut Experte Ulrich Weinhold vermehrt seit zehn bis 15 Jahren gesichtet, zunächst an Neckar und Elsenz. "Jetzt besiedeln die Biber auch Nebenflüsse. Niemand hat damit gerechnet, dass sie in jeden Wassergraben gehen", erklärt Weinhold. Die Nagetiere dringen zunehmend in landwirtschaftlich genutzte Flächen vor und geraten so in Konflikt mit Bauern. > Das Bundesnaturschutzgesetz stellt den Biber unter besonders strengen Schutz. Sie dürfen nicht getötet, verletzt oder gefangen werden. "Jegliche Eingriffe in seinen Lebensraum - auch in seine Staudämme - werden bestraft", betont Weinhold. Und zwar mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen. Landwirte können beim Regierungspräsidium Ausnahmen des Verbots erwirken. Im Alltag sorgt der Biber bisweilen für Probleme. Anders im Hochwasserfall. "Er merkt viel schneller als der Mensch, wenn Fluten aufkommen und öffnet seine Dämme", so Weinhold. 30 Millionen Jahre Wasserbauerfahrung zahlen sich aus.

So ging das eine ganze Weile. Immer wieder kontrollierten die Gemeindemitarbeiter den Damm und trugen ihn um jeweils rund 30 Zentimeter ab. "Irgendwann haben es die Biber dann doch aufgegeben", erzählte Busch. Sie hätten gemerkt, dass es ihnen nicht gelinge, den Ausgang ihres Baus komplett unter Wasser zu legen. Beim letzten Besuch im September stellte der Biber-Experte dann fest: Das Biberpaar ist aus seinem Bau ausgezogen. "Das Holz im Schacht war bereits verwittert", so Ulrich Weinhold. "Die Tiere waren wohl nur auf Zwischenmiete im Kanal", scherzte der promovierte Biologe aus Heiligkreuzsteinach.

Die Gegend scheint den beiden Nagern aber weiter zu gefallen. "Sie sind noch aktiv, haben sich unter anderem in nahen Maisfeldern bedient und Vorräte angelegt", erklärte Weinhold. Die naheliegende Vermutung: Das tierische Duo hat sich irgendwo in der Nähe einen Erdbau angelegt. Dessen Eingang scheint unter Wasser zu liegen. Den Damm halten die Biber aber dennoch weiter instand. "So lange sich der Damm aber nicht gigantisch erhöht, sind alle zufrieden", so Weinhold.

Wie geht es nun mit den Bibern weiter? "Ich bin selbst sehr gespannt drauf", verriet Weinhold. Generell sei es so, dass die Tiere in der Herbstzeit vermehrt beginnen, größere Bäume anzunagen sowie Tunnel, Kanäle und Verstecke anzulegen. "Es kann also noch einiges passieren", sagte Weinhold. Möglich sei aber auch, dass die Biber das Revier am Lachengraben aufgeben, da der dortige Lebensraum nicht wirklich gut geeignet sei.

Der Schacht wurde übrigens inzwischen ausgespült, gesäubert - und diesmal geschlossen. Nicht, dass doch noch mal ein Biber auf die Idee kommt und dort kurzfristig einzieht ...