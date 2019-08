Von Benjamin Miltner

Bammental. Fast 60 Jahre hat die Elsenzbrücke in der Hauptstraße bereits auf dem Buckel. Der Zahn der Zeit nagt an dem viel befahrenen Bauwerk. Daher starten ab Montag, 12. August, die nächsten Sanierungsarbeiten in Bammental. Hierfür wird die Brücke für rund vier Monate teilgesperrt, die Hauptstraße an dieser Stelle zum Nadelöhr und der Verkehr mit zwei Ampeln geregelt. Fußgänger können die Elsenz auch während der Arbeiten stets auf einer Straßenseite überqueren.

Die Elsenzbrücke wurde im Jahr 1960 errichtet und 2005 zum ersten und bisher letzten Mal in Teilen saniert. Damals wurden Risse an den Gehwegen ausgebessert, Roll-Lager entrostet, der Beton am Überbau und an den Unterbauten teils instand gesetzt sowie die Übergänge von Brücke zu Straße erneuert.

Die jetzt anstehenden Arbeiten sind umfangreicher. Diesmal wird die komplette Fahrbahndecke erneuert, die vorhandenen Risse sollen verschwinden. Die Abdichtung und Entwässerung der Brücke müssen aufwendig saniert sowie Ein- und Abläufe neu verlegt werden. Und auch die Randkappen sowie das Geländer an den Fußwegen werden ausgetauscht, da sie zum einen beschädigt sind und zum anderen auch nicht die inzwischen geforderte Höhe besitzen.

Apropos Höhe: In die Höhe geschossen sind die Kosten für das Bauprojekt. Im Sommer 2018 war im Rathaus von rund 330.000 Euro die Rede, wovon etwa 140.000 Euro durch Mittel aus dem Brücken-Sanierungsprogramm des Bundes stammen sollten. Bei der weiteren Planung und aufgrund von Betonuntersuchungen hat sich das Sanierungsvolumen deutlich erhöht und ist nun bei rund 500.000 Euro angelangt.

Bleibt nun nur noch zu hoffen, dass die Summe nicht noch weiter steigt - und dass es bei der geplanten Bauzeit von vier Monaten bleibt ...