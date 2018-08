Einige Langfinger haben besondere Vorlieben. So wie jüngst in Bammental, wurden 2013 auch in der Nachbargemeinde Wiesenbach mehrere Ortsschilder von Dieben abgeschraubt. Archiv-Foto: Alex

Bammental. (pol/rl) Vier Ortsschilder klauten Unbekannte in den vergangenen Tagen. Zwei der Schilder hingen an der L600, eines an der K4160 und das vierte in der Bahnhofstraße. Laut Polizeibericht wurden die Ortsschilder aus der Fassung geschraubt. Der Tatzeitraum könne bislang nicht näher bestimmt werden, hieß es.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter der 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.