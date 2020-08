Von Agnieszka Dorn

Bammental. Die Rolle Toilettenpapier gab es umsonst, den Mund-Nasen-Schutz und etwas Alkoholisches obendrauf. Nur das "Kerwe-Ortsblättl" kostete etwas und ging weg wie warme Semmeln. "Wenn es so weiter geht, sind wir in zehn Minuten ausverkauft", sagte einer der Kerweborscht mit einem Augenzwinkern am Sonntagvormittag am Rathausplatz. Auch Bürgermeister-Stellvertreter Wilhelm Müller und CDU-Landtagsabgeordneter Albrecht Schütte waren vor Ort.

Zwar war die Bammentaler Kerwe aufgrund der Pandemie-Situation abgesagt worden. Die beiden Kerwevereine, die Reilser und Altstadt Kerweborscht, stellen dennoch etwas Kleines auf die Beine. Mit drei Kanonenschüssen wurde der normalerweise an diesem Termin über die Bühne gehenden Kerwe gedacht und auf dem Rathausplatz das Manuskript der Kerwerede verkauft statt vorgelesen. Etliche Bammentaler waren gekommen und holten sich das begehrte Blatt.

Und so fing die diesjährige, von Lukas Beck – Erster Vorsitzender der Reilser Kerweborscht – vorgetragene und via Internet übertragene Kerwerede an: "Ach Gott was wär des so schee gewese, vor eich des Johr die Redd zu lese. Doch leider und des is wirklich wohr, gibt’s koa Kerwe in diesem Johr". Der Grund ist allerseits bekannt: "Denn so ä dabbisches kloanes Virus, macht mit Feschtlin erscht mol Schluß. Dennoch hawwe mir beschlosse, eich net gonz älohh zu losse!" Die Rede ging auf den Lockdown, Corona-Hygienemaßnahmen, geschlossene Schulen und Kindergärten ein. "Unser Kinna spielte in der Gosse, denn alle Schule ware g’schlosse. Die Eltern taten raßen, mußten sie doch ihre Kinna selbscht bespaßen". Und weiter: "In die Kärsch durftsch nimmi gehe, Hauptsache in der Kiste war Fußball zu sehe! Denn ohne die vielen Fernsehngelder, könne die Clubs net bezahle die Millionengehälter". Eine Bitte an Hansi Flick gab es auch: "Hallo Hansi, mach es noch einmal, und hol a noch die Champions-League nach Bommental".

Statt wie sonst auf einem Anhänger zogen die Kerweborscht diesmal am Tresen in der "Reilser Babbelstubb" das Ortsgeschehen durch den Kakao, darunter der QR-Code für das Bammentaler Waldschwimmbad, die Baustelle in der Reilsheimer Straße oder die neue Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 im benachbarten Gaiberg. Dort hatte es auf der Durchfahrt nach Bammental einige erwischt, die zu schnell gefahren waren und geblitzt wurden. "Die gierische Wegelagerer vun de Wohlfühlgemeinde brauche noch Geld fa ihr komische Ortskern-Sanierung", war man sich in der Babbelstubb einig.

Und auch hatten die Kerweborscht den bisher überzeugendsten Grund gefunden, warum das schon seit vielen Monaten herbeigesehnte Höhenwarnsystem für Lkw an der Eisenbahnbrücke mit 3,10 Metern Durchfahrtshöhe weiter auf sich warten lässt: "So long de korze Karl Bürgermeschter is, brauche ma die Ferz net". Daher plädierte einer aus der Tresenrunde für den weitaus größer gewachsenen Gemeinderat Albrecht Schütte als Rathauschef anstelle von Holger Karl: "Wenn de Schütte unser Bürgermeschter wär, hätte ma’s schun long." Die amüsante Debatte endete wie folgt: "So jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sage, des Johr wird koa Schlumpel zu Grawe getrage, Corona is de Grund, in diesem Sinne Tschüss und bleibt alle gesund".