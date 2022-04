Bammental. (bmi) Damit im Mai wie üblich die Saison im Waldschwimmbad beginnen kann, laufen in Bammental aktuell die Vorbereitungen. Zum einen in der Schwimmbadstraße auf der weitläufigen Anlage selbst, zum anderen aber fernab der Becken im Rathaus bei den Formalitäten. Genauer gesagt gefeilt wurde an der Schwimmbadordnung mit Stand März 2015, die "einer inhaltlichen Fortschreibung an die aktuellen Gegebenheiten" bedarf, wie in den Sitzungsunterlagen der jüngsten Gemeinderatssitzung zu lesen ist.

> Die alte Schwimmordnung: Bisher sind sowohl Gebühren als auch Haus- und Baderegeln in einer Schwimmbadordnung festgesetzt – und zwar als Satzung. Dies verlangt juristische Pflichten wie eine Beschlussfassung durch den Gemeinderat und Veröffentlichung wie Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese Form sei für die Haus- und Badeordnung unnötig, wie Kämmerin Eva-Maria Rother erklärte und den Verwaltungsvorschlag vorstellte: "Die Satzung als reine Gebührensatzung zu nutzen und das Hausrecht über eine einfache Badeordnung zu regeln."

> Die Gebührensatzung: So umfasst der neue und von den Gemeinderäten einstimmig beschlossene Satzungsteil gerade einmal drei Seiten mit Regelungen zu Eintrittskarten, Schließfächern und sonstigen Kosten. "Inhalte und Preise haben wir gleich belassen", betonte Kämmerin Rother, dass die Eintrittsgelder konstant bleiben. Lediglich die Gebühren für Schließfächer von 20 auf 30 Euro und Badekabinen von 30 auf 50 Euro würden wegen der laut Vorlage "hohen Nachfrage" erhöht.

> Die Haus- und Badeordnung: Diese Neufassung geht auf das Anliegen der Bademeister zurück und wurde bereits im Verwaltungsausschuss vorberaten. Weil es da aber laut Bürgermeister Holger Karl an der einen oder anderen Stelle noch hakte, wurde die Entscheidung im Gemeinderat nach Vorschlag von Sara Murswieck (Grüne) vertagt. In der kommenden Sitzung am Donnerstag, 28. April, – und damit rechtzeitig vor Saisonbeginn – sollte es dann aber so weit sein, betonte Karl.

Welche neuen Inhalte stehen in der Ordnung? Zum einen werden Vorgaben für das Verhalten in den und außerhalb der Becken konkretisiert, etwa dürfen Barfußbereiche nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Um die Nutzung von Smartphones zu regulieren, ist nun das Fotografieren und Filmen fremder Personen ohne deren ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet. Alkohol und entflammbare Gegenstände sind ebenso nicht erlaubt, zudem wird auf die aus Gründen der Sicherheit erfolgende Videoaufzeichnung an den Becken und Rutschen sowie im Bereich der Eingänge und Gänge vor den Umkleidekabinen hingewiesen.

> Das bargeldlose Zahlen: Seit rund zwei Jahren kann man im Schwimmbad nunmehr auch bargeldlos bezahlen. Dann kam Corona und es wurde ein Buchungssystem erforderlich. Die Bademeister schlugen vor, beide Systeme – also Platzbuchung und Bezahlung – zu koppeln. Jede bargeldlose Zahlung erhöhe die Kassensicherheit, aber im Gegenzug auch den Verwaltungsaufwand in der Gemeindekasse, sagt die Verwaltung mit Blick auf Vor- und Nachteile. Benjamin Huwer aus dem Rechnungsamt hatte sich zudem über E-Payment- und Kassensysteme schlau gemacht und eines gefunden, das sich in verschiedenen Schwimmbädern und Badeseen der Region bewährt habe. "Es ist von der Handhabung sowohl für uns als auch für die Bürger super einfach", warb er für die Beauftragung der Firma Flipdesk aus Karlsruhe für 3000 Euro – das Gremium stimmte unisono für dieses System ab.