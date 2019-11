Bammental. (pol/van) Wegen gewerbsmäßigen Wucher ermittelt derzeit die Polizei. Weil ein Marder unter dem Dach einer Seniorin hauste, wollte sie einen Kammerjäger beauftragen. Dafür wählte die Frau eine "0800"-Telefonnummer und wurde nach Angaben der Beamten an eine offenbar zwielichtige Firma weitervermittelt.

Am Dienstag gegen 14 Uhr wäre dann ein Mann zu ihr gekommen, habe sich als Mitarbeiter der eigentlich von der Frau gewünschten Firma ausgegeben und habe dann 30 Minuten bei ihr am Haus "Arbeiten" durchgeführt. Der Mann verlangte für seine Dienste knapp 2000 Euro, den Betrag beglich die Seniorin mittels EC-Kartenzahlung. Anschließend verlangte der Betrüger noch ein Trinkgeld in Höhe von knapp 200 Euro, dies lehnte die Frau aber ab.

Die Frau erstattete Anzeige. Die Ermittlungen des Polizeipostens Meckesheim dauern an.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Wählen Sie einen Anbieter mit Festnetznummer aus Ihrer Region. Beauftragen Sie niemanden, der nur eine 0800-Nummer angibt.

- Wenn Sie im Internet recherchieren, klicken Sie auf das Impressum der Seiten. Dort erfahren Sie, ob der Anbieter tatsächlich in Ihrer Nähe sitzt.

- Schauen Sie sich über Berufsverbände nach Notdiensten in Ihrer Umgebung um.

- Machen Sie sich vorher für Notfälle in Ihrer Umgebung schlau. Schreiben Sie sich die Nummern für wichtige Notdienste auf, wenn Sie die Ruhe für eine Recherche haben.

- Sinnvoll sind zum Beispiel auch Schlüsseldienste, deren Nummern sie am besten im Portemonnaie mitnehmen.

- Zahlen Sie niemals sofort. Sie haben das Recht, die Rechnung prüfen zu lassen.

- Ein Profi stört oder tötet Wildtiere nicht unbegründet und arbeitet mit den Naturschutzbehörden zusammen.

- Imker, zugelassene Schädlingsbekämpfungsunternehmen, Kammerjäger sowie einige Umweltschutzorganisationen sind die richtigen Ansprechpartner - mit der passenden Ausrüstung und sachkundigen Erfahrung.