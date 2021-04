Bammental. (bmi) Allen Kindern von den unter Dreijährigen in der Kindertagesstätte bis zu den Abiturienten am Gymnasium zweimal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest ermöglichen: Das ist das Angebot der Gemeinde Bammental an die Eltern und Kinder der hiesigen Betreuungs- und Schuleinrichtungen nach den Osterferien. Sie geht damit über die Teststrategie des Landes zum Umgang mit der Corona-Pandemie hinaus. "Es ist unser Ziel, Eltern und Kindern den bestmöglichen Schutz zu bieten", erklärte Bürgermeister Holger Karl in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Ab kommender Woche sollen immer montags und donnerstags alle Kindergarten- und Schulkinder in Bammental auf Corona getestet werden. Seit rund zwei Monaten führt die Gemeinde dieses Prozedere per Antigen-Schnelltest bereits bei allen Erziehern und Lehrern durch. "Das hat sich sehr gut eingespielt", berichtet Karl auf RNZ-Nachfrage. Zusammen mit den Schulen und Kita-Betreibern habe man die Testung der Kinder seit Wochen vorbereitet. "Die kommende Woche gibt uns vor allem an den Schulen die Chance, den Ablauf ohne großen Druck mit noch wenigen Personen auszuprobieren."

Denn bekanntlich gibt es im Land vom 12. bis 16. April mit Ausnahme von Abschlussklassen keinen Präsenzunterricht, sondern lediglich eine Notbetreuung von der ersten bis zur siebten Klasse. Erst ab 19. April ist dann ein Wechselunterricht in halber Klassenstärke für alle Stufen geplant – und eine "indirekte Testpflicht", sofern die Sieben-Tage-Inzidenz des Rhein-Neckar-Kreises über 100 liegt.

Sowohl am Gymnasium als auch an der Elsenztalschule sollen die Schüler im Unterrichtsraum der ersten Stunde an sich selbst einen Abstrich im vorderen Nasenabschnitt mit einem sogenannten "Popeltest" vornehmen. Infomaterial und Einwilligungserklärung wurden an die Eltern verteilt. "Die Testung findet unter Aufsicht der Lehrer statt", erklärt Karl. Diese werden entsprechend geschult und sollen zunächst fachlich begleitet werden. Fällt ein Schnelltest positiv aus, begibt sich der betroffene Schüler mit FFP2-Maske in einen separaten Raum, ehe er von den Eltern abgeholt wird. Dann sind auch häusliche Quarantäne sowie ein PCR-Test Pflicht, sofern dieser nicht negativ ausfällt.

Eigentlich wollte die Gemeinde sogenannte "Lollitests" nutzen, bei denen die Kinder und Jugendlichen für eine kurze Zeit an einem Teststäbchen lutschen und so eine Speichelprobe abgeben. "Diese Variante ist zwar etwas teurer, wäre aber in der Handhabung deutlich einfacher und uns das Geld wert", erklärte Karl im Gemeinderat unter Zustimmung der Bürgervertreter. Entsprechende Tests haben aber anders als angekündigt derzeit noch keine Zulassung für Laien, wie Karl am Donnerstag auf Nachfrage erklärte. Da man derzeit sowieso nur Woche für Woche planen und bestellen könne, hoffe man auf einen baldigen Umstieg zum Lutschtest.

Komplizierter ist die Situation an den Kitas. Hier sind die Bringzeiten flexibel und es gilt: je kleiner die Kinder, desto sensibler. Mit dem "Popeltest" sei man in den Kitas umso mehr auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, so Karl. Sie sollen den Abstrich bei ihren Kindern zu Hause oder an der Einrichtung vornehmen. "Das Modell muss den Praxistest bestehen und große Akzeptanz bei Kindern und Eltern haben", betont der Rathauschef.