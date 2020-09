Von Benjamin Miltner

Bammental. "Bäumchen-wechsel-Dich" ist ein beliebtes Bewegungsspiel für Kinder. "Kita-wechsel-Dich" ist das Spiel, das sich in den kommenden Monaten in der Elsenztalgemeinde bei der Kinderbetreuung für unter Dreijährige vollzieht. Rohrbrüche, Verspätungen beim Neubau und Ausweichstandorte bedingen jede Menge Umzüge. Die RNZ gibt einen Überblick.

Hintergrund "Wir hinken hinterher" - Trotz Millionen-Vergabe für Kita: Kritik von Gemeinderat Der Rohbau steht, das Richtfest fand kürzlich statt – am Donnerstagabend hat der Neubau der Kita im Sportzentrum einen weiteren wichtigen Schritt genommen: In der Sitzung des Gemeinderats vergaben die Bürgervertreter sechs Gewerke im Wert von insgesamt rund 1,26 Millionen Euro. Damit [+] Lesen Sie mehr "Wir hinken hinterher" - Trotz Millionen-Vergabe für Kita: Kritik von Gemeinderat Der Rohbau steht, das Richtfest fand kürzlich statt – am Donnerstagabend hat der Neubau der Kita im Sportzentrum einen weiteren wichtigen Schritt genommen: In der Sitzung des Gemeinderats vergaben die Bürgervertreter sechs Gewerke im Wert von insgesamt rund 1,26 Millionen Euro. Damit stieg der Auftragswert der in diesem Jahr vergebenen Arbeiten für die zunächst sechsgruppig geplante Einrichtung auf über vier Millionen Euro an. Insgesamt soll die Kita rund 6,8 Millionen Euro kosten. "350.000 Euro stehen noch aus, bisher konnten wir den Kostenrahmen ungefähr einhalten", berichtete Bauamtsleiter Oliver Busch auf Nachfrage von Albrecht Schütte (CDU/BV). Um die Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen kümmert sich die Firma Janssen aus Heidelberg für rund 165.000 Euro. Die Trockenbauarbeiten werden von der Sat Gebäudesanierung GmbH aus Worms für rund 267.000 Euro durchgeführt. Bammentaler Firmen hatten aufgrund der Größe des Auftrags kein Angebot abgegeben, wie Busch auf Nachfrage von Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) erklärte. Die Estricharbeiten verrichtet für rund 66.000 Euro die Firma Öz Bonner Estrichbau aus Bornheim. Die Metallbauarbeiten – beim Kita-Holzbau geht es hier im wesentlichen um Außentreppen und Fluchtwege – gehen für 176.000 Euro an die Firma BG Industrieservice aus Sinsheim. Die Firma Salamon aus Heidelberg freut sich über den Auftrag für die Tischlerarbeiten über rund 218.000 Euro. Die Ausschreibung für die Elektroinstallationsarbeiten war nun im zweiten Versuch erfolgreich und geht für rund 373.000 Euro an die Meckesheimer Firma Gembe Elektrotechnik. Nachdem alle Arbeiten einstimmig zugewiesen waren, durchbrach Rainer Stetzelberger (CDU/BV) die Eintracht im Gremium. "Wir hinken mit der Vergabe hinterher", kritisierte er. Nach der Fertigstellung des Rohbaus passiere fast einen ganzen Monat lang nichts auf der Baustelle. "Wir verlieren Zeit, über die die Eltern der zu betreuenden Kinder nicht glücklich sein werden", so Stetzelberger. "Es sind keine kritischen Gewerke mehr dabei, wir sind handlungsfähig", verteidigte sich Busch. Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau legen Anfang Oktober los. Die Fertigstellung der Kita ist laut Busch weiter für April 2021 geplant (bmi)

[-] Weniger anzeigen

Die alte Kita

Im Jahr 2014 wurde das Familienzentrum in der Hauptstraße eingeweiht. Das Mehrgenerationenhaus dient seither als sozialer Treffpunkt, aber auch als Unterbringung für vier U3-Gruppen – den ersten in der Elsenztalgemeinde nach der 2011 im Kindergarten "Kleine Helden" eingerichteten Pionier-Gruppe. Die Betreuung der 40 Kinder im Familienzentrum durch den Verein "Kinderreich" lief seither immer reibungslos – bis zu diesem Jahr. Nicht Corona, sondern "Rohrbruch" ist hier das Stichwort. Gleich zweimal binnen acht Monaten stand die Kita unter Wasser, mussten alle Räume, Böden und Decken aufwendig saniert werden. Aktuell steht die zweite Renovierung kurz vor dem Abschluss. Die Trocknungsphase in der oberen Etage sei in den letzten Zügen, berichtete René Richter vom Familienzentrum auf RNZ-Nachfrage. Anfang Oktober können die Umzüge der Kita-Gruppen stattfinden.

Die neue Übergangskita

Und damit zum evangelischen Gemeindehaus. Dort sind aktuell zwei Gruppen aus der Kita des Familienzentrums untergebracht – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Aus der Not heraus wurden dort im Januar Trockenwände, sanitäre Anlagen und eben alles weitere Nötige hergerichtet, um aus dem Gemeindesaal eine Kita zu machen. Nach dem ersten Rohrbruch bis April zunächst für 40, seit Juli nun für 20 Kinder. "Die Betreuung im Gemeindehaus funktioniert richtig gut, vor allem für ein Provisorium", berichtet Bauamtsleiter Oliver Busch. Die Kinder haben sich in den Räumlichkeiten und dem Garten wunderbar eingelebt. Für sie geht es dennoch bald wieder zurück ins Familienzentrum, ihr eigentliches "Zuhause". Das evangelische Gemeindehaus bleibt indes wohl bis April 2021 Übergangskita.

René Richter vom Familienzentrum. Foto: Alex

Die alte Übergangskita

Womit wir bei der nächsten Übergangskita wären. Denn "Kinderreich" betreut seit Oktober 2017 eine weitere U3-Gruppe im Rathaus. Damals war die Betreuungsnot noch größer, keine andere kurzfristige Lösung erkennbar, also machte die Gemeindeverwaltung Nägel mit Köpfen und das Rathaus zur Kita. Hier, im Familienzentrum und im Gemeindehaus hat die Betreuung durch "Kinderreich" aktuell drei Standorte – zu viele für den Verein. Daher kommt es im Oktober nun zum Dreifach-Umzug: Im Familienzentrum ziehen zwei Gruppen zurück von der unteren in "ihre" obere Etage. Sie machen Platz für die Rückkehrer aus dem evangelischen Gemeindehaus – und dieses wiederum wird nun für die "Rathausgruppe" bis April die neue Übergangslösung. Das reinste "Kita-wechsel-Dich"-Spiel eben.

Die neue Kita

Das soll bald ausgespielt sein. Denn im Sportzentrum wird gerade eine neue Einrichtung in Trägerschaft der SRH Neckargemünd für 30 Kinder unter und 45 Kinder über drei Jahren gebaut. Statt der einst für September geplanten Einweihung feierte die Gemeinde jüngst das Richtfest für die Kita und vergab weitere Gewerke. Im April 2021 soll es aber so weit sein. "Aktuell gibt es aber mehr Betreuungsbedarf als Plätze", berichtete Bürgermeister Karl in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats. Und da kommt "Kinderreich" wieder ins Spiel: "Der Verein hat seine Bereitschaft erklärt, eine zusätzliche Betreuung zu übernehmen, bis die neue Kita fertig ist", war Karl glücklich. Der Gemeinderat auch, der für die durch den Verein betreute Zusatzgruppe einstimmig grünes Licht gab. Zusammen mit der "Rathausgruppe" werden die Neulinge bald im evangelischen Gemeindehaus betreut, ehe im Frühjahr der Umzug ins Sportzentrum steigen soll. Dann hoffentlich der letzte ...