Bammental. (pol/mün) In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein 20-Jähriger im Umfeld der Reilsheimer Kerwe mit einem bislang unbekannten Täter in Streit, der dann in eine Schlägerei ausartete. Der junge Mann war gegen 0.15 Uhr mit mehreren Freunden auf der Reilsheimer Straße in Richtung des Kreisverkehrs zu Fuß unterwegs. Hier kam ihm ein männlicher Unbekannter entgegen, der unvermittelt "Stress" machte, berichtet die Polizei.

Die verbalen Streitigkeiten arteten letztlich in einer Schlägerei zwischen den beiden aus, wobei der 20-Jährige verletzt wurde. Anschließend flüchtete der unbekannte Schläger in Richtung S-Bahnhaltestelle Reilsheim.

Der junge Mann wurde an der Schulter verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd suchen nach einem 17 bis 20 Jahre alten Mann mit schlanker Figur. Er soll mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein und eine Bauchtasche getragen haben.

Zeugen können sich unter der Rufnummer 06223/92540 melden.