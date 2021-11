Von Benjamin Miltner

Bammental. Im Dezember 2019 fand im Bammentaler Möbelparadies der große Räumungsverkauf statt. Knapp zwei Jahre später steht das direkt an der Bundesstraße B45 gelegene Prestigeobjekt in der Bahnhofstraße immer noch leer. Zwei Jahre, in denen sich für die vielen Tausend täglich vorbeifahrenden Pendler von außen betrachtet an dem langgestreckten Gebäude wenig getan hat. Zwei Jahre, in denen aber längst nicht alles stillstand, im Hintergrund Pläne geschmiedet und Tatsachen geschaffen wurden für den künftigen "Gewerbepark Bammental B45".

Im Frühjahr 2022 soll es endlich so weit sein und die Deutsche Post als erster – und noch einziger – feststehender Mieter einziehen. Dies berichtet Moritz Zapf von der Zapf Projektentwicklungs-GmbH auf RNZ-Nachfrage. "Wir rechnen täglich mit dem Eingang der Baugenehmigung", so der Geschäftsführer von Zapf, die Ende 2019 das 17.300 Quadratmeter umfassende Grundstück vom Eschelbronner Unternehmen Möbel-Streib übernommen hatte.

Im ehemaligen Möbelparadies hätte eigentlich schon ab Juni die Post abgehen – sprich die Brief- und Paketzustellung der aktuellen Standorte in Bammental und Neckargemünd für die beiden Kommunen sowie Gaiberg, Mauer und Wiesenbach zentral erfolgen – sollen. "Derzeit dauern die Bauverzögerungen noch an", berichtet Marc Mombauer als Pressesprecher der Deutschen Post. "Wir halten aber natürlich weiter an dem Projekt fest und sind, wie der Investor auch, optimistisch, dass es hier zeitnah Fortschritte geben wird."

Der dafür nötige Bebauungsplan "Gewerbepark Bammental B45" wurde von der Gemeinde im Juni final beschlossen. Er ist die Grundlage dafür, dass sich im ehemaligen Möbelparadies nun unterschiedliche Gewerbebetriebe ansiedeln können. Zuvor lag lediglich eine Baugenehmigung zur Nutzung als Möbelhaus vor. Nun sind Gewerbebetriebe aller Art möglich, Lager-, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, aber etwa auch Tankstellen und laut Zapf auch "innenstadtrelevantes Sortiment". Er betont: "Jede konkrete neue Nutzung braucht aber eine separate Bau- und Nutzungsgenehmigung". Dadurch sehe es nach außen so aus, als würde sich nichts tun – in Wirklichkeit liefen aber bei den entsprechenden Behörden bereits mehrere Verfahren.

Dem zuständigen Bauamt des Rhein-Neckar-Kreises liegen neben der Nutzung für die Deutsche Post weitere Bauanträge vor, wie der Zapf-Geschäftsführer berichtet. So werde die Möglichkeit von kleineren Um- und Anbauten geprüft, so wie etwa ein Lastenaufzug, der das Obergeschoss direkt erschließen und damit nicht nur als klassische Bürofläche attraktiv machen würde.

Und wie sieht es mit weiteren Mietern und Nutzern für die insgesamt rund 8300 Quadratmeter Verkaufs- und 2000 Quadratmeter Archiv- und Lagerfläche aus? "Wir führen weiter Gespräche mit vielen Interessenten und unterschiedlichen Nutzungsideen, haben aber auch noch Flächen frei", sagt Zapf. Darunter seien Firmen aus den Bereichen Hausbau und Fitness, Handwerksbetriebe wie Labornutzungen. "Wir hoffen bis Jahresende auf weitere Vertragsabschlüsse und einen guten Sprung nach vorne", will der Geschäftsführer dann auch Namen nennen.

Die Pläne für einen bereits im Vorjahr diskutierten Neubau eines Supermarkts – etwa eine Umsiedlung des Netto-Markts weiter oben in der Bahnhofstraße – seien aktuell eher zweitrangig. "Unser Fokus liegt ganz klar darauf, dem Bestandsgebäude neues Leben einzuhauchen", betont Zapf. Und da gibt es erst einmal genug zu tun.