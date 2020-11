Von Benjamin Miltner

Bammental. Das Geschäft mit Espressomaschinen scheint in Bammental zu florieren. Die auf die Produktion dieser Maschinen spezialisierte Firma Profitec will jedenfalls weiter wachsen und an ihrem Betriebsstandort in der Industriestraße eine weitere Produktionshalle aus dem Boden stampfen. Dafür hat das Unternehmen im Sommer bereits eine Fläche von der Gemeinde gekauft; nun rückt die Erweiterung dank des Gemeinderats einen weiteren Schritt näher: Das Gremium stimmte einem hierfür vorgesehenen Entwurf zur Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Reckwartswiesen" einstimmig zu.

Was ist dort am südlichsten Zipfel der Industriestraße und der gesamten Elsenztalgemeinde geplant? Profitec will eine weitere, rund 22 Meter lange, 37 Meter breite und elf Meter Hohe Lagerhalle unmittelbar angrenzend an ein bestehendes Produktionsgebäude errichten. Dabei sind vor allem drei Dinge zu beachten. Erstens:"Die bebaubare Fläche muss um 20 Meter nach Süden erweitert werden", erklärte Ulrich Villinger vom zuständigen Planungsbüro Piske den Bürgervertretern.

Zweitens schneidet die geplante neue Halle wie bereits das Bestandsgebäude laut Villinger erheblich in den Hang ein. "Es kann sein, dass vonseiten der Naturschutzbehörden Bedenken gegen eine Ausweitung in dieser Dimension geäußert werden", deutete der Planer an, zumal ein Naturschutzgebiet direkt angrenze. Er empfehle aber dennoch, mit der großen Lösung in das Bauplanverfahren zu gehen.

Drittens wird durch den Neubau ein bislang als öffentliche Verkehrsfläche festgesetztes Areal der Gemeinde in das Gewerbegebiet "Reckwartswiesen" einbezogen. "An diesem heute stumpfen Ende der Industriestraße war eine Wendemöglichkeit für Sattelzüge geplant", sagte Villinger. Große Lkw bräuchten einen Wendekreis von 25 Metern, aktuell seien dort aber maximal 16 Meter Platz. Daher regte er an, die Verkehrsfläche aufzugeben – und erhielt keinen Widerspruch.

Albrecht Schütte (CDU/BV) rückte mit Unterstützung von Rüdiger Heigl dagegen ein anderes Verkehrsthema in den Fokus: Es werde immer mal wieder über eine direkte Anbindung der Industriestraße an die Bundesstraße B45 diskutiert. "Wäre das nach wie vor möglich, auch wenn das Baufenster komplett ausgenutzt wird?", wollte Schütte wissen. Villinger bejahte dies und versprach, die hierfür nötige neue Zuschneidung eines Grundstücks in den Bauplan aufzunehmen.