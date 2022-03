Bammental. (bmi) "Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?" Nicht nur Paulchen Panther in dem berühmten Kinderlied traut den Zeigern der Zeit nicht ganz. Skeptisch sollte man auch im Bammentaler Teilort Reilsheim beim Anblick des "Dörndls" sein. Denn egal ob Winter- oder die ab Sonntag um eine Stunde vorgestellte Sommerzeit: Nach den beiden Uhren des historischen Wach- und Uhrenturms im alten Ortszentrum sollte man definitiv nicht die eigenen Zeiger stellen.

Das Gebäude in der Schulstraße gehört zu den markantesten der Elsenztalgemeinde – und entsprechend zu den regelmäßig beäugten Lieblingen der Bürger. Und so berichtete Elisabeth Hanne (UWB) in zurückliegender Sitzung des Technischen Ausschusses von der E-Mail eines Reilsheimers. Der Bürger sorge sich um den Zeitanzeiger des Turms, nach dem man schon seit Längerem nicht mehr die Uhr stellen sollte. Bürgermeister Holger Karl versicherte, dass die Gemeindeverwaltung einen Reparaturauftrag bereits erteilt habe. Er bat gleichzeitig um Geduld, da es nicht so viele Fachfirmen dafür gebe, die zudem gut ausgelastet seien.

Die RNZ fragte im Nachgang beim für den "Dörndl" zuständigen Bammentaler Hauptamt nach. Dessen Leiter Christian Herrn bestätigte den technischen Defekt der Uhren. "Sie werden regelmäßig gewartet und wurden bereits im vergangenen Jahr schon etwas aufwendiger instandgesetzt", berichtet Herrn. Offensichtlich aber nicht nachhaltig. Da neben der hohen Auslastung der Experten auch die Ersatzteile oft schwierig herbeizuschaffen sind, kann der Hauptamtsleiter keinen Zeithorizont für die Reparatur des Reilsheimer Wahrzeichens nennen ...

Wann das "Dörndl" wieder seine Funktion als Uhrenturm erfüllt, bleibt also offen. Die Frage nach der Entstehung des Namens nicht: Das laut Reilser Kerweboscht im Jahr 1774 errichtete Gebäude diente stets auch als Ortgefängnis und wurde im Volksmund wie sein Wieslocher Pendant schnell "Dörndl" genannt – eine alte Bezeichnung für Türmchen.