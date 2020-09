Von Thomas Frenzel

Bammental/Heidelberg. Wer nicht schon saß, musste sich setzen: Mit der Septemberrechnung hatte die Angehörigen eine Ankündigung des Anna-Scherer-Hauses erreicht, dass die Monatspreise in dem Pflegeheim ab Oktober um rund 20 Prozent steigen sollen. Statt rund 3000 Euro für einen Platz in der meistgefragten Pflegestufe 2 soll die vollstationäre Unterbringung künftig über 3560 Euro kosten.

Jörn Fuchs, der Geschäftsführer der in Heidelberg ansässigen Paritätischen Sozialdienste, wiegelte auf RNZ-Nachfrage ab: Die 20 Prozent seien nur eine Ankündigung und noch nicht die schlussendlich gültige Preiserhöhung. Zu der Ankündigung sei man gesetzlich angehalten, um den Bewohnern die Möglichkeit einer Kündigung zu eröffnen. Über die tatsächliche Erhöhung werde am kommenden Dienstag in einer Videokonferenz unter anderem auch mit den Sozialhilfeträgern verhandelt. Diese seien für etwa 30 Prozent der Heimbewohner zuständig. Die Verhandlung selbst müsse man sich vorstellen wie eine Tarifverhandlung, bei der um jede einzelne Position gerungen werde.

Die von Fuchs geleitete gemeinnützige Gesellschaft betreibt neben dem Scherer-Pflegeheim in Bammental auch das Mathilde-Vogt-Haus in Heidelberg-Kirchheim und die Demenzabteilung in der Seniorenresidenz am Heidelberger Schwanenteich. Auch die Angehörigen der dortigen Bewohner erhielten vergleichbare Schreiben. Um etwa 15 Prozent soll der Pflegeplatz im Kirchheimer Haus teurer werden, zwischen 15 und 20 Prozent die innerstädtische Seniorenresidenz.

Die geforderten Preissteigerungen begründete Fuchs vor allem mit den Personalkosten. Die Gehälter seien "überproportional" gestiegen – auch in der Folge der Corona-Kampagne "Klatschen allein genügt nicht". Auf Nachfrage sagte der Geschäftsführer, dass es keine Erhöhungen sowohl am Personalschlüssel noch an der Stellenzahl gebe. Dies gelte ebenfalls für die Investitionskostenanteile am Pflegesatz.

Da die Sätze, mit denen die gesetzlichen Pflegekassen die Heimunterbringung unterstützen, seit Jahren nicht erhöht haben, schlage die Erhöhung Fuchs zufolge ausschließlich bei den Angehörigen oder den Sozialhilfeträgern auf. Bei der erwähnten Stufe 2 beläuft sich der Pflegekassenbeitrag auf monatlich 770 Euro – bezogen auf den verbleibenden Eigenanteil von 2230 Euro fällt die angekündigte Preiserhöhung von über 560 Euro prozentual also noch deutlicher aus.

Fuchs wies darauf hin, dass die Paritätischen Sozialdienste als gemeinnützige Gesellschaft von Gesetztes wegen keine Verluste machen dürften. Gleichwohl sah er das Finanzierungssystem der vollstationären Pflege in Bezug auf die Belastung der Angehörigen "am Limit". Dies gelte sowohl in demografischer Hinsicht – die geburtenstarken Jahrgänge stehen in absehbarer Zukunft Schlange vor den Altenheimen – als auch mit Blick auf die ausgezahlte Durchschnittsrente.

Diese Durchschnittsrente liegt, je nachdem welcher der vielen Statistiken man vertrauen möchte, bei deutlich unter 1500 Euro pro Monat – abzüglich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.