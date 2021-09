Die Kriminalpolizei verbrachte am Mittwoch mehrere Stunden in der Beethovenstraße, um Spuren zu sichern. Nicht nur im und am Haus, in dem Täter und Opfer wohnen spielte sich offenbar die Tat ab; auch vor und auf anderen Grundstücken nahmen die Beamten Untersuchungen vor und dokumentierten den Tatort. Foto: Buchner

Von Lukas Werthenbach

Bammental. Mit Motorradhelm, Machete und Messer soll sich der 23-Jährige ausgerüstet haben, ehe er auf seine Nachbarn einstach und sie so mutmaßlich töten wollte. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Wie berichtet steht der Mann im dringenden Verdacht, am frühen Mittwochmorgen mit einem Messer ein Ehepaar angegriffen zu haben, das wie er selbst in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße wohnt. Die Polizei schoss den Mann an, auch er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Ermittler gehen davon aus, dass er psychisch krank ist. Hinweise auf ein mögliches Motiv waren nicht zu erfahren. Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf RNZ-Nachfrage, dass der 23-Jährige bereits vorbestraft ist. Näheres zu den bereits begangenen Delikten wollen die Behörden unter Verweis auf eine "im Raum stehende Schuldunfähigkeit" bei dieser jüngsten Tat nicht verraten.

Farbige Markierungen auf der Straße und ein zerschlagenes Fenster in der Wohnung des schwer verletzten Ehepaars zeugen am Tag danach noch von der Bluttat. Wie blutig dieser Mittwochmorgen in dem beschaulichen Wohngebiet im Osten Bammentals war, lassen die nun mitgeteilten Details zum Ablauf des Geschehens erahnen.

Laut bisherigen Ermittlungen soll der 23-Jährige, der offenbar im Dachgeschoss des Drei-Parteien-Hauses wohnt, gegen 3 Uhr zunächst ein Glasfenster in der Eingangstür der Wohnung im ersten Obergeschoss eingeschlagen haben. Dabei trug er bereits den Helm und hatte Messer sowie Machete bei sich. In der Wohnung kam es zum "Gerangel" mit dem 60-jährigen Bewohner, der den Angreifer aber wieder aus der Wohnung drängen konnte.

Der "mutmaßlich im Zustand einer seelischen Störung" befindliche 23-Jährige ging demnach anschließend ins Erdgeschoss zur Wohnung des Ehepaars. Der 47-jährige Bewohner war bereits aufgrund des Lärms vor die Wohnungstür gekommen. Der Tatverdächtige soll gleich mehrmals nach dem Mann gestochen haben. "Bei dem Versuch, die Stiche mit seinen Armen abzuwehren, soll es bei dem Geschädigten zu multiplen, teilweise schweren Schnittverletzungen an Armen und Händen gekommen sein", heißt es im Bericht weiter. Danach sei der Verdächtige in die Wohnung gegangen und habe "in Tötungsabsicht" mehrmals auf die im Bett liegende Ehefrau eingestochen. Daraufhin gelang es dem ebenfalls schwer verletzten Ehemann, den 23-Jährigen zu packen und aus der Wohnung zu drängen.

Kurz darauf soll der Verdächtige erneut gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eingedrungen sein, indem er von außen ein Fenster einschlug. Das schwer verletzte Ehepaar rettete sich auf den leicht erhöhten Balkon vor weiteren Angriffen. Über den Zustand des Paars war am Donnerstag nur zu erfahren, dass weiterhin "keine Lebensgefahr" bestehe.

Danach ging der Angreifer auf die Straße und versuchte vergeblich, in andere Häuser eingelassen zu werden. Warum er dies tat, sei Teil der noch laufenden Ermittlungen, wie Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage sagte. Kurz darauf kam die Polizei am Ort des Geschehens an und traf auf den Verdächtigen, "der sich ihnen mit einer Machete in den Händen näherte". Die Beamten forderten ihn laut Mitteilung "nachdrücklich" dazu auf, die Machete abzulegen – als er dies nicht befolgte, wurde er mit mindestens einem Schuss aus einer Polizeiwaffe getroffen. Näheres dazu wollte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht bekannt geben.

"Der 23-Jährige ist noch nicht vernehmungsfähig", sagte Schätzle am Donnerstag. Im Krankenhaus werde er rund um die Uhr durch die Polizei bewacht. Vorgesehen sei die Unterbringung des Verdächtigen in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus. Er wird des versuchten Totschlags verdächtigt, "begangen im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit".

Update: Donnerstag, 16. September 2021, 19.43 Uhr

Wie die Nachbarn die Bluttat erlebten

Von Lukas Werthenbach

Bammental. Blut, Scherben, verängstigte Nachbarn, Schüsse aus einer Polizeiwaffe: Dramatische Szenen haben sich am frühen Mittwochmorgen in der Beethovenstraße im Osten Bammentals ereignet. Ein 23-Jähriger soll zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben. Die alarmierte Polizei schoss auf den Verdächtigen, dessen Verletzungen in der Folge operiert wurden. Die RNZ sprach mit Staatsanwaltschaft, Einsatzkräften, Bürgermeister und Anwohnern. Über den Zustand der Verletzten war nur zu erfahren, dass bei niemandem Lebensgefahr bestehe. Das für Kapitalverbrechen zuständige "Dezernat 1.1" der Kriminalpolizei ermittelt.

Als ein "Geschehen mit mehreren Akten" beschrieb Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt am Mittag das, was sich wenige Stunden zuvor in dem sonst so ruhigen Wohngebiet abgespielt hatte. Über den Tatablauf war am Mittwoch von offizieller Seite kaum etwas zu erfahren. Laut Waldschmidt fanden die Angriffe mit einer "längeren", aber nicht näher benannten Stichwaffe in jenem Mehrfamilienhaus statt, in dem sowohl Täter als auch Opfer wohnen. Nach RNZ-Informationen handelt es sich bei Letzteren um ein Ehepaar aus dem Erdgeschoss. Im dritten Stock des Drei-Parteien-Hauses wohnt offenbar der Tatverdächtige. Ein Verwandtschaftsverhältnis bestehe nicht.

Der 23-Jährige wurde auf der Straße vor dem Haus von der Polizei angeschossen. Die Beamten stellten bei ihm zwei Stichwaffen sicher. Näheres über die Schüsse wollte Waldschmidt unter Verweis auf einen "Prüfungsvorgang" gegen den Beamten, der die Schüsse abgab, nicht sagen. Dies sei "reine Routine", so der Staatsanwalt: "Es bestand eine objektive Gefährdungslage für die Beamten." Der Verdächtige sei "nicht lebensgefährlich" getroffen worden.

Aus Gesprächen mit Nachbarn erfuhr die RNZ, dass der mutmaßliche Täter vor dem Angriff auf das Ehepaar aus dem Erdgeschoss seine Nachbarn im zweiten Stock habe angreifen wollen. Dabei sei eine Glasscheibe im Treppenhaus zu Bruch gegangen. Der Mann aus dem Erdgeschoss sei aufgewacht und habe dem Paar helfen wollen; dann habe sich der Angriff gegen ihn und dessen Frau gerichtet. Auch im Erdgeschoss wurde eine Fensterscheibe zerstört.

Dem Vernehmen nach hatte der 23-Jährige im Zusammenhang mit der Tat an mindestens einer anderen Haustür in der Beethovenstraße geklingelt. Die jeweiligen Bewohner hätten aber die Waffe in seiner Hand gesehen und die Tür nicht geöffnet, hieß es. Die Spurensicherung der Polizei untersuchte auch die Eingangsbereiche weiterer Grundstücke.

Über den Tatverdächtigen sagten Nachbarn, dass er eher unauffällig und abgeschottet lebe. Selten habe man ihn auf der Straße gesehen. Bereits in der Vergangenheit seien Streitigkeiten und mindestens ein Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem 23-Jährigen beobachtet worden. Auch war die Rede von "Verbindungen ins Drogenmilieu"; nach RNZ-Informationen hat der Mann bereits eine Haftstrafe hinter sich. Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf Nachfrage, dass er polizeibekannt ist.

Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer berichtete, dass er gegen 4.20 Uhr mit neun Kameraden und drei Fahrzeugen vor Ort war: "Wir haben als Amtshilfe für die Polizei Zelte und Scheinwerfer am Tatort aufgebaut." Winkelbauer zeigte sich "als Bürger betroffen" über den Vorfall, den man "in so einem beschaulichen Örtchen" nicht erwarte. Auch Rathauschef Holger Karl reagierte "schockiert" auf die Nachricht: "Meine Sorge gilt zuerst mal den Verletzten."

Auch am Nachmittag lief laut Polizei noch die Spurensicherung am Tatort. Staatsanwalt Waldschmidt erklärte, dass zunächst die medizinische Versorgung des Verdächtigen vorgehe, ehe über dessen weitere Unterbringung zu entscheiden sei.

Das sagen Nachbarn über die Tatnacht und den Verdächtigen

Bammental. (luw) Der Angriff auf ein Ehepaar und die Schüsse der Polizei auf den 23-jährigen Tatverdächtigen sorgen für Betroffenheit im Wohngebiet. Die RNZ sprach mit drei Anwohnern, die wenige Meter entfernt vom Tatort in der Beethovenstraße wohnen:

> Michael Rauch (77) und seine Ehefrau haben von den Vorfällen erst am Mittwochmorgen im Radio erfahren, wie er erzählt: "Wir hatten einen Arzttermin in Heidelberg und haben dann beim Verlassen unseres Hauses an den ganzen Polizisten gemerkt: ,Ach, das war direkt hier bei uns’." Im Nachhinein erinnere er sich aber an "außergewöhnlich" lautes Hundegebell in der Umgebung, das er gegen 3 Uhr gehört habe. Über den 23-jährigen Tatverdächtigen kann Rauch nur sagen, dass dieser "extrem selten" draußen auf der Straße zu sehen gewesen sei.

> Lieselotte Pfeiffer (80) erinnert sich an "aufgeregte Frauenstimmen" in der Nacht: "Aber ich dachte, das kommt von weiter weg aus dem Dorf." Als nächstes habe sie ein Martinshorn gehört, dann ins Schloss fallende Autotüren – und in der Folge zwei Schüsse. "Ich hoffe, es geht den beiden Verletzten bald wieder gut", zeigt sie sich besorgt. "Das sind ruhige, sehr nette Leute", so Pfeiffer. Mit Blick auf den tatverdächtigen 23-Jährigen habe sie in der Vergangenheit beobachtet, dass dieser häufiger jüngere Leute zu Gast gehabt habe. "Aber man hat ihn ganz selten gesehen – und wenn, dann hat er nie gegrüßt."

> Gerhard Schmitt (71) wurde am frühen Morgen durch das Bellen seines eigenen Hundes wach, berichtet er. "Dann habe ich aus dem Fenster geguckt und Blaulicht gesehen." Bereits vor einigen Monaten habe es in der Beethovenstraße einen "Vorfall" zwischen dem Tatverdächtigen und einer Frau mit Hund gegeben. "Damals war die Tierrettung da", sagt er.

Update: Mittwoch, 15. September 2021, 20.12 Uhr