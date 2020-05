Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. So viel wie in den letzten Wochen hat Michael Nicolaus, Heimleiter im Anna-Scherer-Haus, noch nie telefoniert. Fragen und Anliegen hatten Angehörige von Heimbewohnern zuhauf und auch er musste Fragen zur Coronakrise mit dem Betreiber, den Paritätischen Sozialdiensten Heidelberg, und verantwortlichen amtlichen Stellen abklären.

Die Balance zu finden – das galt es für ihn und das Anna-Scherer-Haus mit Pflegeheim, Tagespflege, betreutem Wohnen und ambulanter Pflege. Und das gelang trotz der unterschiedlichen Bedürfnisse der Bereiche in der Einrichtung recht gut. "Wir halten uns strikt an die gesetzlichen Vorgaben. Gleichzeitig loten wir den Spielraum der Verordnungen aus", sagte Nicolaus im Gespräch, eben auch um den Bewohnern in diesen schwierigen Zeiten soweit wie möglich entgegenzukommen.

Und so behalf man sich durchaus auch mit Ausnahmegenehmigungen, wenn es im einen oder anderen Fall angezeigt war und erlaubte den Zutritt zu Besuchszwecken. Denn auch dies war mit geeigneten Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zulässig.

Eben weil das Anna-Scherer-Haus nicht nur ein Pflegeheim ist, sondern auch betreute Wohnungen untergebracht sind, war eine komplette Schließung des Hauses gar nicht möglich. Mit den Ausgangsbeschränkungen für Bewohner ging man so großzügig wie möglich um. Michael Nicolaus ermutigte jedenfalls zu Einkäufen für den täglichen Bedarf oder zu kleinen Spaziergängen, um auch in der Krisenzeit ein Stück Normalität beizubehalten.

Nur in stark eingeschränktem Rahmen konnte allerdings das sonst umfangreiche Freizeitangebot, gemeinsames Lesen, Singen, Bewegen und ähnliches durchgeführt werden. Übrig blieben Einzel- und Kleinstangebote – immer unter Wahrung der gebotenen Abstandsregeln, was natürlich auch mehr den Einsatz von Pflegekräften erforderte. Durch die Schließung der Tagespflege, die von 25 teilnehmenden Personen auf drei Gäste in der Notbetreuung abschmolz, konnte frei werdendes Personal zusätzlich für die Betreuung gewonnen werden.

Die veränderte Situation im Anna-Scherer-Haus schlug sich dennoch auf die Stimmung der Bewohner nieder. Durch die Besucher kam vor der Coronakrise Leben und Abwechslung in die Einrichtung, das fiel nun weitgehend weg. Langeweile und teilweise auch eine deprimierte Stimmung machte der Heimleiter als Reaktion darauf aus. "Früher saßen die Heimbewohner viel mehr zusammen, wenn ich auf Station kam. Sie schauten miteinander Fernsehen oder spielten zusammen. Jetzt sitzen sie eher vereinzelt da. Die regelmäßigen Besuche werden schon vermisst. Das macht etwas mit einem, wenn niemand kommt", berichtet er.

Telefonate mit den Angehörigen können den persönlichen Kontakt eben nicht ersetzen. Wenig gewünscht wurden von den Angehörigen Videoanrufe. Dort wo sich ganze Familien ansagten, um ihre Angehörigen zu sehen, konnte sich das Haus bei schönem Wetter mit einer Begegnung auf der Terrasse oder durch Kontakt über das offene Fenster behelfen. Ein wenig Abwechslung in den Heimalltag brachten externe, musikalische Ständchen vor dem Haus, etwa durch das Familienzentrum oder den Musikverein Feuerwehrkapelle.

Weiteren Lockerungen durch die Aufhebung des Besuchsverbots ab 18. Mai sieht Heimleiter Nicolaus gelassen entgegen. Eine Abstimmung der Paritätischen Sozialdienste Heidelberg ist bereits erfolgt, um den Übergang umsichtig und schrittweise zu gestalten.