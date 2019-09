Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Zu einem "Open Evening" hat das Kurpfalz-Internat auf das Schulgelände eingeladen - und damit auch zur Besichtigung des neuen Schulgebäudes. Seit Februar ist der Bau, der vor allem in den Abendstunden durch seine attraktive Beleuchtung ein Hingucker ist, bereits in Betrieb. Acht Monate dauerte die Bauzeit. Das ist recht kurz für ein Gebäude dieser Größe, das die Energieeinsparverordnung erfüllt und in Sachen Klima- und Heiztechnik sowie Bauphysik und lückenloser Wärmedämmung auf neuestem Stand ist.

Mario Lehmann, Geschäftsführer des Kurpfalz Internats, freute sich über den guten Besuch des "Open Evening". An diesem "offenen Abend" habe sich gezeigt, dass sich vor allem auch die Nachbarschaft gerne über das neue Schulgebäude informiere. "Es wurde in modularer Bauweise erstellt", sagte er über die Besonderheit, die die Bauzeit enorm verkürzte. Es wurde hauptsächlich in der Ferienzeit gebaut, um den Schulbetrieb nicht zu stören. "In nur zehn Tagen stand der Rohbau."

Der Heidelberger Architekt Till Kuhlmann sprach von einem Vorzeigeobjekt in Modulbauweise. Auch für ihn war dieses Vorgehen noch relativ neu. Wichtig für den Bauherrn war die Kostenkontrolle: Das Schulgebäude wurde zu einem Festpreis erstellt und der Rahmen eingehalten.

Zugegen bei der Veranstaltung waren auch Vertreter der Baufirma Kleusberg aus Rheinland-Pfalz, die die modulare Bauweise anbietet. Das tragende Element der Modulgebäude ist ein Stahlrahmen, der im Werk vorgefertigt wurde. Durch den Zuschnitt des Geländes wurden die Gebäudemodule so erstellt, dass zwischen den Modul-Zeilen ein attraktives und gerne genutztes Atrium in der Form eines spitzwinkligen Dreiecks entstand.

Internats-Geschäftsführer Mario Lehmann. Foto: Alex

Und was befindet sich alles im Gebäudeinnern? Elf Klassenräume sind auf das Erdgeschoss verteilt. Vor den Klassenräumen, die für gut zehn Schüler ausgelegt sind, befinden sich die Schließfächer für die Schüler. Im Obergeschoss sind weitere elf naturwissenschaftliche Fach- und Projekträume eingerichtet. Inklusive Nebenräumen gibt es im Gebäude 30 Räume. Insgesamt umfasst das neue Gebäude über 2000 Quadratmeter Geschossfläche. Alle Klassenzimmer und Fachräume sind mit der neuesten Beamer- und Smartboardtechnik ausgestattet. Gerne demonstrierten Lehrkräfte im Rahmen der Besichtigung die Bedienung der neuen Technik und erklärten ihre Vorzüge bei der Gestaltung des Unterrichts.

Eine Besonderheit des neuen Schulhauses ist die genannte abendliche Rand-Beleuchtung des Gebäudes in wechselnden Farben, was 256 LED-Dioden leisten. "Wir wollten ein architektonisches Highlight nach Bammental bringen und der alten Villa gegenüber etwas Modernes mit Leuchtrahmen und glänzender Trespa-Fassade setzen", erläuterte Mario Lehmann das Konzept. Dank LED-Beleuchtung hält sich der Stromverbrauch in Grenzen. Er beläuft sich - trotz Außenbeleuchtung - hochgerechnet auf etwa 1500 Kilowattstunden pro Jahr. Beheizt wird das neue Schulhaus wie auch die übrigen Gebäude des Kurpfalz.Internats mit einer zentralen Gas-Heizanlage.

Das Flachdach des Gebäudes ist umfassend begrünt und für den Aufbau einer Solaranlage vorbereitet. Mit der Renovierung der Bestandsgebäude und dem Neubau investierte das Kurpfalz-Internat zusammen über sechs Millionen Euro. "Es war ein großer und guter Schritt", resümierte Mario Lehmann. "Die Schüler fühlen sich wohl, Eltern und Lehrer sind begeistert."