Von Benjamin Miltner

Bammental. "Der Ausbau unserer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren ist die für die Gemeinde dringendste Aufgabe", betonte Holger Karl in seiner Rede zum Haushalt 2018. Der Bürgermeister stellte klar: Ein Neubau ist notwendig, um der weiter steigenden Zahl der Anmeldungen Herr zu werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein weiterer Schritt hin zu einer neuen Einrichtung gegangen. Der Bebauungsplan "Sportzentrum" wurde um eine erste Änderung ergänzt, um folgende Maßnahmen zu ermöglichen: Erstens den Abriss des Klubhauses des FC Victoria Bammental, zweitens weiter südlich einen Neubau des Vereins. Und drittens die Errichtung einer gemeindlichen Kindertagesstätte auf dem gemeindeeigenen Grundstück des bisherigen Sportheims.

Bereits im Juli 2017 war über eine solche Nutzung des FC-Geländes nachgedacht worden. Im September wurde das Grundstück in das Sanierungsgebiet Schwimmbadsiedlung aufgenommen, um an mögliche Fördergelder heranzukommen. 60 Prozent der tatsächlichen Kosten vom Abriss des Klubhauses würden vom Staat übernommen werden, wenn er den Zielen des Sanierungsgebiets entspricht. Dies wäre beim anschließenden Bau einer Kindertagesstätte der Fall - und für diesen wurden mit dem jetzigen Aufstellungsbeschluss die Voraussetzungen geschaffen.

Der alte Bebauungsplan sah nur Anlagen für sportliche Zwecke vor, erläuterte Ulrich Villinger vom Planungsbüro Piske. "Selbst ein Neubau eines Klubhauses an gleicher Stelle hätte mit diesem nicht im Einklang gestanden", so Villinger. Durch die Änderung des Bebauungsplans wird nun ein Neubau möglich. Und der ist auch notwendig. "Das alte Gebäude war zu marode, eine Instandsetzung wäre nicht wirtschaftlich gewesen", erklärt Bauamtsleiter Oliver Busch. "Eine Sanierung war zwar unser erster Gedanke", sagt Uwe Ulzenheimer, Erster Vorsitzender des FC und BV-Gemeinderat. Aber zwei Gutachter hätten voneinander unabhängig davon ab- und zu einem Kita-Neubau geraten. Der Neubau des Klubhauses soll weiter südlich erfolgen, wo heute noch ein Beachsoccer-Feld ist. Dieses würde abgetragen und an eine neue Stelle verlegt werden.

Der Aufstellungsbeschluss sieht den Abriss des FC-Klubhauses und den Bau einer Kita an gleicher Stelle vor. Die Einrichtung für Kinder unter drei Jahren soll laut Bauamtsleiter Oliver Busch zunächst vier Gruppen beherbergen. Genau die zusätzlichen 40 Betreuungsplätze, die die Verwaltung schaffen muss, um den gesetzlichen Anspruch zu erfüllen. "Es gäbe aber Möglichkeiten für einen Anbau und eine Erweiterung auf acht Gruppen" erklärt Busch. Je nach Bedarf würden dann weitere Plätze für Kinder unter oder auch über drei Jahren entstehen.

Die Idee ist also klar, die nächsten Etappen auch - nur der genaue Zeitplan nicht. Die Gemeinde befindet sich in Gesprächen mit den Trägern öffentlicher Belange. Dann werden die Baupläne ausgearbeitet und in den Gemeinderat eingegeben. Beide Vorhaben können im sogenannten vereinfachten Verfahren - also ohne Umweltbericht und frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden - durchgeführt werden. "Ein Zeitrahmen ist schwer abzuschätzen", betont Busch. "Aber wir tun alles dafür, so schnell wie möglich voranzukommen." Fakt ist: Im Haushalt für 2018 ist bereits eine gute halbe Million Euro für den Neubau der U3-Betreuung eingestellt.