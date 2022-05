An und um die Friedensbrücke herum hat an der Elsenz die Sanierung begonnen. Foto: Alex

Bammental. (bmi) Die Bagger rollen und buddeln; die Sperren stehen auf statt an der Straße: Ab jetzt gibt es auf der Landesstraße L600 am Bammentaler Ortsdurchgang kein Durchkommen mehr: Die Sanierung der Friedensbrücke hat am Montag begonnen. Bis Ende September soll die historische Gewölbebogenbrücke für knapp eine Million Euro aufwendig nach Vorgaben des Denkmalschutzes instandgesetzt und modernisiert werden. Und so lange bleibt sie für den Straßenverkehr vollgesperrt.

Bis 30. Juni soll auch die Industriestraße am Übergang zur Brücke halbseitig gesperrt bleiben, wie das zuständige Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mitteilt. An der in den Jahren 1789 und 1790 erstmals erbauten Elsenzquerung werden Schäden an Mauerwerk und Beton behoben, die Fahrbahnbreite von 5,20 auf 6 Meter erhöht, ein Gehweg installiert und die Absturzsicherung erhöht.