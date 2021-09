Von Benjamin Miltner

Bammental/Mauer. Zwei Schwesterfirmen mit zwei Namen verbindet eine Leidenschaft: Kaffee. Beziehungsweise genauer, Espresso. ECM Espresso Coffee Machines Manufacture GmbH und Profitec produzieren seit Jahren hochwertige Espresso-Siebträgermaschinen im Neckar- und Elsenztal. Sie befinden sich auf Wachstumskurs. Und zwar in solch einem Maß, dass auch Nicole Hoffmeister-Kraut darauf aufmerksam wurde. Die baden-württembergische Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus stattete mit Bundestagskandidat Moritz Oppelt und dem örtlichen Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte (alle CDU) der Firma ECM einen Besuch in Bammental ab.

In der dortigen Industriestraße haben sowohl ECM als auch Profitec neuerdings ihren Hauptsitz, wie Michael Hauck, Geschäftsführer und Sohn des Firmengründers Wolfgang Hauck, auf RNZ-Nachfrage erklärt. Am Gründungsstandort in Neckargemünd ist nur noch das private Museum von Hauck senior mit historischen Espresso-Maschinen und Espresso-Mühlen vorhanden.

Beide Firmen konzentrierten sich zunächst auf den Vertrieb italienischer Espressomaschinen, Profitec ab 1985, ECM ab 1996. Nach wenigen Jahren wurden jeweils eigene Maschinen produziert, lange ausschließlich in Mailand, seit 2014 auch in Bammental und seit 2020 zusätzlich in Mauer.

"Einkauf, Produktentwicklung sowie Vertrieb werden schon lange aus Deutschland gemanagt und mittlerweile wird auch ein Großteil im Elsenztal handgefertigt", erklärt Michael Hauck. Von Profitec mittlerweile alle Maschinen, von ECM ebenfalls ein steigender Teil. Beide Marken stehen laut Hauck für hochpreisige Espressomaschinen und -mühlen. "ECM ist etwas luxuriöser mit sehr individuellen Bauteilen und mehr Varianten, Profitec hat ein schlankeres, stärker standardisiertes Sortiment.

"Aus einem kleinen Unternehmen wurde so innerhalb von wenigen Jahren ein echter ‚Hidden Champion‘ auf dem Gebiet der Siebträger- und Espressomaschinen", sagte Hoffmeister-Kraut beeindruckt. Der Wirtschaftsministerin imponierte die Hingabe und der Perfektionismus der Manufaktur bei ECM. Nach Abschluss des Rundgangs durfte sie in einem "Barista-Training" selbst Hand anlegen und unter Anleitung einen Espresso zubereiten.

Die laut Hoffmeister-Kraut "bemerkenswerte Entwicklung" macht sich auch in Zahlen bemerkbar. "Allein im vergangenen Jahr haben wir rund 40 Mitarbeiter für Verwaltung und Fertigung eingestellt", berichtet Michael Hauck auf Nachfrage. Zusammen mit Profitec sind in Bammental und Mauer in beiden Firmen rund 90 Mitarbeiter beschäftigt.

"Bei uns geht es derzeit recht beengt zu, wir waren in den vergangenen Jahren steig am Ausbauen und haben weiter hohen Platzbedarf", so der Geschäftsführer. Aktuell wird gerade am Standort in der Bammentaler Industriestraße erweitert. "Wir sind auf der Suche nach weiteren Flächen, möglichst in Bammental", betont Hauck. Obwohl Mauer direkt in der Nachbarschaft liegt, bringen die beiden Standorte viel Komplexität in die Produktion.

Worauf fußt das Wachstum? Zum einen wurden neben dem deutschsprachigen Raum weitere Märkte in Europa, Nordamerika und Australien erschlossen. Zum anderen wandle sich auch in Deutschland die Kaffeekultur, die Nachfrage nach professionell zubereitetem Espresso wachse stetig. "Diejenigen, die etwa in den 90er Jahren einen Vollautomaten gekauft haben, wollen nun mit einer Siebträgermaschine noch einen Tick mehr aus den Bohnen herausholen", meint Hauck.