Der Bammentaler Teilort Reilsheim ist gesegnet mit Brunnen, die aus Quellen gespeist werden. Der Brunnenstock im linken Bild beispielsweise weist das Jahr 1768 aus. Bis heute erfreuen sich Mensch und Tier an dem frischen Wasser – so auch der erst 16 Wochen alte Labrador Eddi. Sein Frauchen zeigt ihm hier, wie er direkt am Hahn trinken kann. Fotos: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Bammental. Mit zwei Gießkannen geht die Frau immer wieder zum Brunnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. "Meine Blumen lieben das Wasser!", sagt sie begeistert, während die Kannen volllaufen. "Ohne das hätten wir nicht so viele Blumen!" Eddi ist mitgekommen, das ist ihr 16 Wochen alter Labrador. Gewöhnlich ist er gleich mit den Pfoten im Brunnentrog, aber heute steht das Wasser höher als sonst, und Eddi ist die Sache nicht ganz geheuer. Die Frau bugsiert ihn mit den Vorderbeinen in den Trog, doch Eddi ist schnell wieder draußen. Die Tochter kommt zu Hilfe, zu zweit zeigen sie dem Hund, was er machen soll. Jetzt klappt die Sache: Eddi schlabbert den kühlen Trunk frisch vom Zulauf. Das Schild "Kein Trinkwasser" beachtet er nicht weiter, immerhin kommt die Wasserleitung direkt von der Quelle; diese wird allerdings nicht mehr vom Gesundheitsamt überwacht, seit sie nicht mehr in die Trinkwasserversorgung eingespeist wird. "Viele Leute holen hier Wasser", versichert die Anwohnerin, "die ganze Nachbarschaft, dazu noch Autos mit Kanistern".

"Reilsheim ist gesegnet mit Brunnen, die aus Quellen gespeist werden", erklärt Edgar Seltenreich. 24 Jahre lang war er Wassermeister beim Wasserzweckverband, jetzt ist er in Rente. "Die Brunnen hängen an einer Wasserleitung, die war früher die Wasserversorgung für den Ortsteil Reilsheim." Außerdem gibt es in Reilsheim noch die "Gänsgartenquelle". Sie füllt das Bammentaler Schwimmbad und versorgt den Brunnen bei der evangelischen Kirche. Drei weitere Brunnen im Bereich Bammental werden von der "Kehrhäusel-Quelle" gespeist.

Die Aufnahme aus dem Jahr 1937 zeigt Georg Ulzenheimer beim Tränken seines Pferdes am Brunnen beim Bammentaler Uhrturm. Repro: Bechtel/Foto: Ortsgeschichte

Von Bedeutung ist die Geologie: Mitten durch den Ort verläuft die Grenze zwischen dem Kalkstein des Kraichgaus und dem Buntsandstein des Odenwalds. Das hat zur Folge, dass aus den Bammentaler Brunnen weiches Sandsteinwasser fließt, aus den Reilsheimer Brunnen dagegen hartes Kalkwasser. Aus hygienischen Gründen wird keine Quelle mehr ins Ortsnetz eingespeist. Das Trinkwasser liefert stattdessen der Gruppenwasserzweckverband "Unteres Elsenztal", bestehend aus den Gemeinden Bammental, Wiesenbach, Mauer und Gaiberg sowie dem Neckargemünder Stadtteil Waldhilsbach. Der Verband betreibt drei Tiefbrunnen am Krähberg zwischen Wiesenbach und Mauer. Sie fördern aus 32 und 36 Meter Tiefe Grundwasser aus dem alten Neckarbett. Seit 2002 wird es gemischt mit Bodenseewasser, das etwa die Hälfte ausmacht.

Wasser aus dem Hahn und zu jeder Zeit ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, über die nicht weiter nachgedacht wird. Auch nicht darüber, dass es in Zeiten der Trockenheit wieder zum Luxus werden könnte. Von Alters her waren die Menschen froh, wenn es genügend sauberes Wasser gab. Mit Eimern und Krügen wurde es ins Haus geholt. In heißen Sommern oder sehr kalten Wintern war ausreichend Wasser keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Wenn das Nass am Brunnen nur tröpfelte, hieß es warten. Immerhin war dies eine Gelegenheit, um Neuigkeiten mit anderen Wartenden auszutauschen. Am Wasser konnten auch die Tiere trinken, und es wurde die Wäsche gewaschen. Die Brunnen gehörten zum alltäglichen Leben, aber man schrieb ihnen auch Verbindung zur Anderwelt zu; davon erzählen Märchen wie Frau Holle.

Seit die Wasserleitungen in den Häusern liegen, sind viele der Wasserspender verschwunden. Nicht so im Bammentaler Ortsteil Reilsheim. Hier plätschern noch an mehreren Ecken die Brunnen und verströmen den Charme der alten Zeit. Dass sie überdauert haben, liegt auch an der alten Wasserversorgung: Sie wurde für das Trinkwasser nicht mehr gebraucht, aber sie speist weiterhin die Brunnenstöcke und Tröge.

Diesen "alten Quellen und Brunnen" hat Günther Wüst in seiner Bammentaler Ortsgeschichte ein Kapitel gewidmet. Auf einem Brunnenstock ist die Jahreszahl 1768 im Sandstein gerade noch zu entziffern. Doch reicht die Tradition der Wasserspender weiter zurück, in eine Zeit, als Brunnenstöcke und Tröge meist noch aus Holz gezimmert wurden. Auch für die Wasserleitungen fanden hier vorwiegend Holzstämme Verwendung. "Teucheln" nannte man diese Rohre, das waren in Längsrichtung durchbohrte Stämme. Mit Hanf und Harz wurden die Übergänge gedichtet.

Die Herstellung verlangte spezielle handwerkliche Fertigkeiten. Im Jahr 1581 holte man dafür einen Teuchel-Bohrer aus Walldürn. Damit die Wasserversorgung zuverlässig funktionierte, musste sie gewartet werden, dafür waren die Brunnenmeister zuständig.

Das Ortsbild war geprägt von einer ganzen Anzahl an Brunnen, doch es waren – wie den Akten zu entnehmen ist – nicht genug: Im Jahr 1865 beantragten einige Bewohner des Unterdorfs die Einrichtung eines weiteren Brunnens. Ihr Gesuch wurde abgelehnt, und sie wurden verwiesen auf "die (!) Ortsbach, welche aus lauter Brunnenwasser besteht und vor ihren Häusern vorbeifließt".

Im Jahr 1888 war die Erneuerung der Wasserleitungen in Reilsheim dringend geboten. Jetzt wurden gusseiserene Leitungen verlegt, Bammental zog bald nach. Zahlreiche Häuser wurden angeschlossen. Der jährliche Wasserzins für einen "Zapfhahn" wurde einheitlich auf fünf Mark festgelegt. Auf dem Weg zu einer gerechteren Erhebung der Wassergebühren wurde im Jahr 1928 die Zahl der Räume berücksichtigt. Außerdem gab es Zuschläge für Vieh-, Auto- und Gartenbesitzer, Badewannen und Klosetts. Wasserspülung in den Toiletten galt lange Zeit als Luxus. Seit den 1960er Jahren wurden Wasserzähler eingebaut. Auch nachdem die Haushalte an die Wasserversorgung angeschlossen waren, blieben die alten Brunnen zum Glück größtenteils erhalten, dort wurde weiterhin das Vieh getränkt und Brauchwasser geholt.

Info: Heimatkundliche Leseempfehlung: Bammental im Rhein-Neckar-Kreis, Beiträge zur Ortsgeschichte, Günther Wüst, Herausgeber: Gemeinde Bammental, 2016. Im Zuge der umfangreichen Sanierung der Reilsheimer Straße werden auch Brunnenleitungen erneuert, weshalb manche Brunnen aktuell nicht mit Wasser versorgt werden können.