Daumen hoch für den Weihnachts-Piks: Florina Goltz wurde am Samstag in der Elsenzhalle von Dr. Michael Heuer geimpft. Foto: Alex

Bammental. (nah) Weihnachten steht vor der Tür – und auch das macht man sich zunutze, wenn es darum geht, möglichst viele Menschen noch vor dem Fest für das Impfen gegen Covid-19 zu gewinnen. "Coming home for impfen", lautete am Samstag in Anlehnung an einen bekannten Weihnachtsklassiker das Motto, mit dem um die Teilnahme geworben wurde.

Es war die insgesamt fünfte Impfaktion, die Dr. Sönke Müller mit seinem Notfallarztteam in diesem Jahr auf die Beine stellte. Mit dem Vatertagsimpfen im Mai hatte sein Team begonnen und über das Jahr verteilt immer wieder Angebote im Foyer der Elsenzhalle unterbreitet. Doch bei dieser jüngsten Aktion wurde nur weniger als ein Drittel der zur Verfügung stehenden Dosen verimpft.

Per E-Mail an die Gemeinde war die Anmeldung für die Impfaktion gelaufen. Dafür und für die gute Zusammenarbeit zeigte sich Müller dankbar und erfreut. 600 Dosen des Impfstoffes von Moderna und 70 Dosen Biontech standen zur Verfügung. Schon vor dem offiziellen Beginn der Aktion ab 15 Uhr holten sich die ersten Personen ihre Impfung beziehungsweise Auffrischung ab. Wer über 30 Jahre alt war, erhielt den Impfstoff von Moderna. Jüngere Personen wurden mit Biontech geimpft.

Die Nachfrage bei dieser Impfaktion war jedoch verhalten: Nur rund 200 Personen hatten sich per E-Mail angemeldet. Müller führte das auf das gute Angebot an Impfaktionen in der gesamten Region und auf die Einrichtung dauerhafter Impfstationen zurück. "Dadurch ist doch schon eine Sättigung erreicht worden", stellte er fest.

Mit drei Ärzten wurde die Impfaktion an diesem Nachmittag bewältigt. 98 Prozent der angemeldeten Personen kommen zum Boostern, war sich Müller sicher. Noch bis Samstag, 11 Uhr, hatte die Gemeinde Anmeldungen berücksichtigt. Aber auch wer ohne Anmeldung kam, wurde nicht abgewiesen – nur bei der Impfstoffwahl gab es durch die geringere Anzahl an Biontech-Dosen dann doch Beschränkungen. Viele jüngere Leute erschienen zum Boostern – was wohl darauf hinweist, dass die meisten älteren Einwohner schon aufgefrischt haben.

Zwischen Weihnachten und Neujahr wird zumindest das Team um Müller keine weitere Impfaktion mehr anbieten. Ob im Januar, wenn vermutlich die Welle der Variante Omikron anrollt, noch einmal eine Aktion auf die Beine gestellt wird, ließ Müller offen.