Von Sarah Nattenmüller

Region Heidelberg. In der Sonne liegen, Bahnen schwimmen, ein Eis essen: Das ist endlich wieder möglich. Wenngleich etwas anders als üblich. Wie sich die Corona-Maßnahmen auf das Badeerlebnis auswirken, testet die RNZ in den Freibädern der Region um Heidelberg. Los geht die Serie mit dem Waldschwimmbad in Bammental.

> Die Reservierung: Wer baden gehen will, muss sich vorher anmelden. Denn im Fall einer Corona-Infektion müssen die anderen Badegäste ermittelt werden können. Bis zu fünf Tage im Vorfeld kann ein Ticket reserviert werden. Auf der Internetseite der Gemeinde wird man zum Ticketservice weitergeleitet. Zur Anmeldung notwendig sind der Name, die Telefonnummer und die Adresse. Zudem die Anzahl der Besucher. Es kann für bis zu fünf Personen auf einmal reserviert und einer von drei Zeitblöcken ausgewählt werden, nach denen das Bad zur Desinfektion jeweils komplett geräumt wird. Diese gehen von 8 bis 11.30 Uhr, von 12 bis 17 Uhr und von 17.30 bis 20 Uhr. Der letzte Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Pro "Schicht" können 600 Menschen das Freibad besuchen. Bei der Anmeldung erfährt man gleich, wie viele Plätze noch frei sind. Für die Morgen- und die Abend-Schichten gibt es meist sogar noch am selben Tag freie Plätze. Die Nachmittagsschicht ist oft schon Tage im Voraus ausgebucht.

Wenn alle Daten eingetragen wurden, kann die Ticket-Anfrage abgeschickt werden. Kurz darauf "flattert" eine E-Mail ins eigene Postfach. Diese enthält einen Link, mit dem man den QR-Code für den Einlass erhält. Dieser wird dann noch als zweite Mail zugeschickt, sodass er ausgedruckt werden kann. Es ist aber auch möglich, den Code auf dem Handy vorzuzeigen. Bezahlt wird erst vor Ort. Wenn die Pläne sich dann doch einmal ändern, kann das Ticket mit einem Klick auf "Abmelden" zurückgegeben werden.

Die Reservierung ist machbar, an der einen oder anderen Stelle könnte sie aber noch einfacher sein. Nicht ganz selbsterklärend ist, warum zwei E-Mails notwendig sind. Nach etwa fünf Minuten ist das Ticket zum Badespaß gebucht.

Hinweisschilder für die Besuche. Foto: Nattenmüller

> Der Einlass: Am Eingangsbereich machen Schilder die Badegäste darauf aufmerksam, dass sie den Code bereithalten. So soll verhindert werden, dass es zu langen Wartezeiten beim Einlass kommt. Beim RNZ-Besuch war gerade keine Warteschlange an der Kasse. So gab es auch keine Probleme, Mindestabstände einzuhalten. Nach dem Einscannen des Codes muss der Eintritt bezahlt werden. Das funktioniert problemlos. Bereits im Eingangsbereich werden die Besucher mit Schildern darauf aufmerksam gemacht, dass im gesamten Bad der Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten ist. So werden auch die Regeln gezeigt, die von der Deutschen Gesellschaft des Schwimmwesens zusammengestellt wurden. Ein Schild mahnt: Abstand – Respekt – Rücksicht – Vernunft!" Es wird also auch an den gesunden Menschenverstand appelliert.

Die gesperrte Rutsche. Foto: Nattenmüller

> Im Wasser: Beim RNZ-Besuch ist genug Platz in den Becken, um Abstand zu halten. Der Eingang über die Treppe in die beiden Nichtschwimmerbecken ist breit genug, deswegen gibt es hier keine Regeln zum Ein- und Ausstieg. Allerdings wird es im Schwimmerbecken um die Leiter-Ausstiege herum eng. Hier gibt es keine voneinander getrennten Ein- und Ausstiege. Hier passiert es, dass sich Badegäste begegnen. Zum Großteil wird der Abstand in den Becken aber eingehalten. Die Kinderrutsche ist zum Schutz vor Corona geschlossen, der Sprungturm im Schwimmerbecken war beim Test jedoch geöffnet. Auch hier wird darum gebeten, auf die Abstandsregeln zu achten. Ab und zu passiert es aber, dass Badegäste keine Distanz wahren.

> An Land: Wenn es darum geht, einen Platz im Schatten zu ergattern, wird es schwierig. Es gibt zwar eine große Liegewiese, aber es bilden sich Ansammlungen um die Schattenplätze unter den Bäumen und den Sonnenschirmen. Das kann zu Problemen führen: Eine Frau berichtet der RNZ, dass sich jemand zu nah an ihren Platz gesetzt hat. Daraufhin packte sie ihre Sachen und suchte sich einen neuen Platz. Manche Besucher legen sich in die Sonne, andere bringen ihr eigenes Zelt zum Schutz vor der Sonne mit und um Abstand halten zu können. Die Umkleiden und der Kiosk sind geöffnet. Auch hier sollen die Menschen Abstand halten und Masken tragen. An den Tischen darf der Mund-Nasen-Schutz aber abgelegt werden. An der Toilette gibt es die Regel, dass sich nur zwei Personen im ganzen Bereich aufhalten dürfen. Dies wird beim RNZ-Besuch auch eingehalten und es wird gewartet, bis jemand wieder herausgeht. Mundschutz sieht man oft – nicht bei jedem, aber bei den meisten.

> Das Fazit: Im Waldschwimmbad wurden Corona-Maßnahmen ergriffen, allerdings fühlen sich die Besucher durch diese nicht stark eingeschränkt. Schilder weisen auf die geänderten Regeln hin. Es wird hier Wert gelegt auf die Eigenverantwortlichkeit der Besucher, was meistens auch klappt. Diese wissen die familiäre Atmosphäre zu schätzen. Der Badespaß kommt nicht zu kurz.